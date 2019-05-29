Bloomberg узнал об угрозе Вашингтона Европе из-за торговли с Ираном

Участникам механизма INSTEX, созданного для обхода санкций США против Ирана, грозят ограничения со стороны Минфина США. Основателями этой структуры были Франция, Германия и Великобритания

Фото: Ali Mohammadi / Bloomberg

Администрация Трампа пригрозила совместной структуре Франции, Германии и Великобритании, созданной для торговли с Ираном, возможными последствиями за обход санкций. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минфина США президенту INSTEX Перу Фишеру пишет Bloomberg.

Послание подписано заместителем Минфина Сигалом Манделькером, который курирует в ведомстве финансовую разведку и борьбу с терроризмом. Оно было отправлено 7 мая. «Я призываю вас тщательно обдумать то, какое потенциальное влияние санкции могут оказать на INSTEX. Участие в деятельности по обходу санкций США может привести к тяжелым последствиям, включающим потерю доступа к финансовой системе Соединенных Штатов», — написал он.

Высокопоставленный американский чиновник анонимно сообщил агентству, что письмо было направлено INSTEX после переоценки значения этого механизма. Изначально европейские чиновники в переговорах с администрацией Белого дома преуменьшали значимость этого инструмента, однако в Вашингтоне пришли к выводу, что в реальности их намерения были более серьезны. Собеседник Bloomberg пояснил, что послание в INSTEX призвано продемонстрировать, что США будут готовы наказать любого, кто вовлечен в создание механизма торговли с Ираном в обход санкций. Это касается как бизнесменов, так и представителей правительств.

В американском Минфине в ответ на запрос Bloomberg не подтвердили однозначно существование подобного письма, однако подчеркнули, что готовы ввести санкции против любых организаций, ведущих торговлю с Ираном.

Компания INSTEX SAS (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент в поддержку торговых обменов»), была зарегистрирована 30 января 2019 года в Париже по адресу Минфина Франции. В наблюдательный совет структуры вошли представители внешнеполитических ведомств трех стран — постоянный секретарь британского МИДа Саймон Макдональд, французский дипломат Морис Гурдо и немецкий дипломат Мигель Бергер. Механизм должен реализовать возможность торговли с Ираном в обход санкций США. Однако на первых порах, как было анонсировано, в Иран по этому механизму будут поставляться гуманитарные товары, чей экспорт в Иран и так разрешен условиями американских санкций.