Политтехнологу дали 2,5 года по делу о подготовке переворота в Казахстане

Политтехнологу дали 2,5 года по делу о подготовке переворота в Казахстане

Суд признал политтехнолога Милосердова виновным в создании экстремистского сообщества. Его, по версии следствия, он организовывал вместе с националистом Беловым для смены строя в Казахстане. Сам Милосердов свою вину не признает

Фото: miloserdov.case / Facebook

Российского политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 года колонии. Соответствующее решение принял столичный Нагатинский суд. Милосердов, сообщили РБК в пресс-службе суда, признан виновным в создании экстремистского сообщества для изменения конституционного строя в Казахстане и в использовании поддельного российского паспорта. Организацию, о которой идет речь, по версии следствия, политтехнолог создавал вместе с националистом Александром Беловым (Поткиным).

Милосердова, указал собеседник РБК, приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев. Это время, согласно приговору, он проведет в исправительной колонии общего режима.

Защита политтехнолога уже заявила, что обжалует приговор, передает ТАСС. Виновным себя Милосердов не признает, указывая, что в Казахстане он проводил политологическое исследование.

Милосердова, напоминает агентство, помимо создания экстремистского сообщества и использования поддельного паспорта обвиняли также в пособничестве в изготовлении поддельного паспорта. Расследование по этому пункту обвинения, указывает «Интерфакс», суд прекратил ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности.

Политтехнолога арестовали в январе 2018 года. В срок лишения свободы суд зачел ему время задержания и содержания под стражей. Таким образом, отбывать наказание Милосердов будет еще четыре месяца, рассказал его адвокат Алексей Чернышев «МБХ медиа».