Политтехнологу дали 2,5 года по делу о подготовке переворота в Казахстане

Российского политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 года колонии. Соответствующее решение принял столичный Нагатинский суд. Милосердов, сообщили РБК в пресс-службе суда, признан виновным в создании экстремистского сообщества для изменения конституционного строя в Казахстане и в использовании поддельного российского паспорта. Организацию, о которой идет речь, по версии следствия, политтехнолог создавал вместе с националистом Александром Беловым (Поткиным).
Милосердова, указал собеседник РБК, приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев. Это время, согласно приговору, он проведет в исправительной колонии общего режима.
Защита политтехнолога уже заявила, что обжалует приговор, передает ТАСС. Виновным себя Милосердов не признает, указывая, что в Казахстане он проводил политологическое исследование.
Милосердова, напоминает агентство, помимо создания экстремистского сообщества и использования поддельного паспорта обвиняли также в пособничестве в изготовлении поддельного паспорта. Расследование по этому пункту обвинения, указывает «Интерфакс», суд прекратил ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности.
Политтехнолога арестовали в январе 2018 года. В срок лишения свободы суд зачел ему время задержания и содержания под стражей. Таким образом, отбывать наказание Милосердов будет еще четыре месяца, рассказал его адвокат Алексей Чернышев «МБХ медиа».