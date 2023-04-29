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Пожар на складе топлива в Севастополе. Видео

Губернатор Развожаев: в Севастополе загорелся топливный резервуар после удара дрона

Пожар на складе топлива в Севастополе. Видео
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В Казачьей бухте в Севастополе загорелся резервуар с топливом, возгорание по предварительным данным началось после удара беспилотника, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Пострадавших и погибших нет, но пожару присвоили наивысший, четвертый уровень сложности. Огонь тушат 18 пожарных расчетов, решено задействовать пожарный поезд. Площадь возгорания — около 1 кв км.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь топливный бак Пожар
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