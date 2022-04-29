В МИДе пригрозили CNN последствиями в случае блокировки YouTube-канала

Захарова: если на YouTube отключат канал МИДа, кто-то из CNN или Би-би-си «поедет домой»

Ранее YouTube заблокировал выступление Захаровой на брифинге МИДа от 6 апреля. По ее словам, нарушение было связано с «дискриминационными высказываниями», однако конкретизировать их в Google отказались

Фото: Ron Harris / AP

В случае блокировки официального канала российского МИДа на YouTube журналисты CNN или Би-би-си могут быть высланы из страны. С таким предположением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вангую. Отключить канал МИД на YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из ВВС тоже», — написала она в своем Telegram.

Захарова отметила, что YouTube продолжает «свой поход» против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения. «На этот раз «комитет цензуры» американский IT-гигант не устроил мой брифинг от 6 апреля. <...> В качестве причин употреблена кондовая формулировка — «за нарушение правил сообщества. Может, нам с такой же формулой отказать в аккредитации паре журналистов из США?» — отметила представитель МИДа.

После этого, по словам Захаровой, ей все же объяснили, что речь идет о нарушении в категории «дискриминационные высказывания». «В отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет, и все. Т.е. еще один «страйк» — и канал МИД России на YouTube будет отключен», — заключила она.

Ранее снять блокировку с видео брифинга представителя МИД России потребовал Роскомнадзор. «Блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. Администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации Министерства иностранных дел Российской Федерации», — заявили в регуляторе.

В то же время Би-би-си еще в начале марта сообщала, что сотрудники русского бюро будут вывезены из России «ради их безопасности». CNN ранее сообщала об остановке работы в России.

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В начале апреля Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google, запретив рекламу Google и его информационных ресурсов и обязав поисковики размещать отметку, что компания нарушает российские законы. Под эти ограничения попали поисковая система Google, магазин приложений Google Play, видеохостинг YouTube, почтовая служба Gmail и другие сервисы.

Как заявили в Роскомнадзоре, YouTube стал «одной из ключевых площадок», которая «распространяет фейки» о спецоперации России на Украине. Кроме того, сервис не борется с распространением информации украинской националистической партии «Правый сектор» и полка «Азов» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в России), отметили тогда в ведомстве.