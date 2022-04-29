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Политика ,  
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Медведев предложил создать систему преференций для беженцев из Донбасса

Зампред Совбеза также призвал не оставлять без реакции факты притеснения россиян за рубежом и внимательно отслеживать подобные инциденты
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России необходимо разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Для наших соотечественников из Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение, если они такое желание будут выражать», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время в России примут новый закон, который будет регулировать въезд, пребывание и выезд мигрантов. «Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», — отметил Медведев.

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Кроме этого, он призвал не оставлять без реакции факты притеснения россиян за рубежом, и заявил, что властям следует обдумать, в какой форме продолжать взаимодействие с недружественными странами в сфере миграционной политики.

«Целый ряд западных стран предпринимает недружественные шаги в отношении нашего государства. Причем речь идет не только о санкциях, речь идет именно о последствиях миграционного свойства: сотрудников дипломатических представительств выдворяют, захватывают дипломатическую собственность, сокращают или вообще отменяют выдачу визовых разрешений, российские граждане за рубежом подвергаются притеснениям и дискриминации», — указал зампред Совбеза.

Медведев также призвал отслеживать все, что происходит в этой сфере, и все, что «делается против наших компаний, против наших государственных учреждений, и тем более действия, направленные против наших граждан».

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В ООН сообщили о более 5 млн беженцев с Украины
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «демилитаризации и денацификации». После этого мирное население начало покидать страну.

По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 5,4 млн беженцев. Наибольшее число из них приняла Польша (2,9 млн), Румыния (810 тыс.), Россия (656 тыс.). В Венгрию отправились 513 тыс. человек, в Молдавию — 441 тыс., в Словакию — 367 тыс.

В то же время в пресс-службе омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой еще 13 апреля сообщали, что с начала спецоперации в Россию прибыли более 670 тыс. человек с территорий республик Донбасса и Украины, из которых более 29 тыс. на тот момент находились в пунктах временного размещения.

Ранее, 29 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощенном получении российского гражданства. Согласно ему власти могут сократить требования для приема в гражданство более чем для 20 категорий граждан.

Среди них граждане стран бывшего СССР и их дети, участники госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников в Россию, люди, чьими близкими родственниками являются граждане России или по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР. Упрощенную процедуру смогут пройти супруги, но только в случае наличия общего ребенка.

Президент будет заниматься только приемом в гражданство в исключительном порядке. Он касается ветеранов Великой Отечественной войны, лиц с особыми заслугами перед Россией и теми, кто представляет интерес для страны в силу профессии.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине беженцы Донбасс Дмитрий Медведев
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