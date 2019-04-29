ФАС возбудила дело против связанной с племянником главы Татарстана фирмы

ФАС выявила признаки картельного сговора в закупках крупнейшего лесного хозяйства Татарстана. В одной из фирм, участвовавшей в аукционах, коммерческим директором работает племянник главы республики

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану в августе 2018 года возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм ООО «Сабинский лесхоз» и ООО «Сабинские леса».

Дело было возбуждено из-за ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 2 ст. 11 135-ФЗ). Об этом говорится в ответе (копия есть у РБК) замруководителя республиканского УФАС Сергея Павлова на жалобу руководителя Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Карнаухова.

В расследовании «Яблока» (имеется у РБК) изучается 22 контракта минсельхоза Татарстана с 2015 по 2018 год на услуги в сфере лесного хозяйства: создание противоэрозионных лесных насаждений, санитарная вырубка, уборка валежника и т.п. В закупках участвовали две компании: ООО «Сабинский лесхоз» и ООО «Сабинские леса». Среднее снижение цены на торгах на общую сумму 713,7 млн руб. составляло 0,05%, при появлении посторонних участников на аукционах бюджет экономил до 20%. В ответе ФАС говорится, что дело находится на рассмотрении в суде.

Согласно данным СПАРК, «Сабинский лесхоз» принадлежит Василю Гизатуллину — руководителю государственного казенного учреждения «Сабинское лесничество». Коммерческим директором компании является племянник президента Татарстана — депутат Мешинского сельского поселения Азат Минниханов.

Вторую фирму — ООО «Сабинские леса» — возглавляет член совета директоров «Сабинского лесхоза» Хази Файзрахманов. У фирм общий номер телефона и адрес электронной почты. Кроме того, «Сабинские леса» работают подрядчиком для лесничества Гизатуллина: поставляют для него топливные гранулы. Линия для производства топливных гранул находится с 2016 года в залоге у «Сабинского лесхоза».