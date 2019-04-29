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Политика ,  
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ФАС возбудила дело против связанной с племянником главы Татарстана фирмы
ФАС выявила признаки картельного сговора в закупках крупнейшего лесного хозяйства Татарстана. В одной из фирм, участвовавшей в аукционах, коммерческим директором работает племянник главы республики
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану в августе 2018 года возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм ООО «Сабинский лесхоз» и ООО «Сабинские леса».

Дело было возбуждено из-за ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 2 ст. 11 135-ФЗ). Об этом говорится в ответе (копия есть у РБК) замруководителя республиканского УФАС Сергея Павлова на жалобу руководителя Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Карнаухова.

В расследовании «Яблока» (имеется у РБК) изучается 22 контракта минсельхоза Татарстана с 2015 по 2018 год на услуги в сфере лесного хозяйства: создание противоэрозионных лесных насаждений, санитарная вырубка, уборка валежника и т.п. В закупках участвовали две компании: ООО «Сабинский лесхоз» и ООО «Сабинские леса». Среднее снижение цены на торгах на общую сумму 713,7 млн руб. составляло 0,05%, при появлении посторонних участников на аукционах бюджет экономил до 20%. В ответе ФАС говорится, что дело находится на рассмотрении в суде.

Согласно данным СПАРК, «Сабинский лесхоз» принадлежит Василю Гизатуллину — руководителю государственного казенного учреждения «Сабинское лесничество». Коммерческим директором компании является племянник президента Татарстана — депутат Мешинского сельского поселения Азат Минниханов.

Вторую фирму — ООО «Сабинские леса» — возглавляет член совета директоров «Сабинского лесхоза» Хази Файзрахманов. У фирм общий номер телефона и адрес электронной почты. Кроме того, «Сабинские леса» работают подрядчиком для лесничества Гизатуллина: поставляют для него топливные гранулы. Линия для производства топливных гранул находится с 2016 года в залоге у «Сабинского лесхоза».

Главный лес республики

«Сабинское лесничество» — крупнейшее лесничество Татарстана в Сабинском районе. Сабинский леспромхоз в советское время возглавлял отец главы республики Нургали Минниханов, а нынешний глава республики Рустем Минниханов работал в нем в 1980-е главным энергетиком.

Сабинским районом в настоящее время руководит брат президента Татарстана Раис Минниханов. В лесу находится поселок Лесхоз, в котором располагаются дома Василя Гизатуллина и Раиса Минниханова.

Гизатуллин является депутатом районного совета от «Единой России». Согласно данным СПАРК, он владеет несколькими ООО помимо «Сабинского лесхоза»: «Сабинский полидрев», «Сабинский леспромхоз», «Шемордан», «Лесхоз». Кроме того, Гизатуллин возглавляет акционерное общество «Сабинский лесхоз», которое находится в собственности муниципалитета. У него также имеются три компании с одинаковым названием ООО «Сабинский лесхоз», но разными ИНН. Одна из этих фирм находится в стадии ликвидации.

Всего на балансе фирм главы основного лесного хозяйства республики 1,5 млрд руб. при чистой прибыли за 2017 год 29,7 млн руб. Согласно декларации Гизатуллина на сайте правительства республики, он заработал в 2017 году 1,3 млн руб., его супруга — 221 тыс. руб.

Гизатуллин также числится гендиректором лесоиндустриальной компании «Сабинская». В «Сабинском лесхозе» и «Сабинских лесах» не ответили на звонки. РБК также отправил запрос в минлесхоз республики.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Евгения Кузнецова, Михаил Нестеркин
Теги: картель, Антимонопольная служба, Минниханов
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