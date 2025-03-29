CNN рассказал о подготовке Эквадора к размещению войск США из-за банд

Речь идет о строительстве нового военно-морского объекта в Манте для размещения американских военнослужащих. У США уже была там военная база с 1999 по 2009 год

Манта, Эквадор (Фото: Ariel Ochoa / Reuters)

Эквадор готовится к прибытию американских войск, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника. Президент этой южноамериканской страны Даниэль Нобоа призвал американского коллегу Дональда Трампа помочь в борьбе с бандами.

По словам собеседника, частью этой подготовки является строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта в провинции Манаби для размещения американских военнослужащих.

«Ожидается, что в конечном итоге он [этот объект ] будет занят войсками США», — сказал чиновник.

Согласно планам строительства, Минобороны Эквадора подписало соглашение с портовым управлением Манты о строительстве 150-метрового пирса и расширении порта более чем на 700 кв. м. Представитель США присутствовал при подписании, сообщил эквадорский чиновник.

На одном из планов, датированных августом 2024 года, указано «Плавучий док Southcom», что является отсылкой к Южному командованию армии США, также известному как Southcom, отмечает телеканал. На другом, датированном июнем того же года, изображен логотип Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL).

«Президент Трамп твердо привержен укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности с Эквадором, в том числе в рамках недавно подписанного в Манте соглашения, и рассматривает возможность расширения наших совместных усилий по борьбе с транснациональными преступными организациями», — заявил CNN представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джеймс Хьюитт.

Эквадорский лидер намерен встретиться с Трампом во Флориде в субботу, 29 марта, чтобы обсудить вопросы иммиграции, торговли и «сотрудничества в сфере безопасности», передает канал.

В интервью Guayaquil’s Radio City в начале марта Нобоа рассказал, что правительство «уже ведет переговоры» о получении иностранной военной поддержки для таких провинций, как Гуаяс, но не уточнил тогда, о каких странах идет речь.

Позднее в интервью Би-би-си президент Эквадора заявил, что хочет, чтобы армии США, Европы и Бразилии присоединились к его «войне» с бандами. Он также рассчитывает, что американский президент признает эквадорские банды террористическими организациями, как он это сделал в отношении некоторых мексиканских и венесуэльских картелей. «Я был бы рад, если бы он признал Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones террористическими организациями, потому что они ими на самом деле являются», — сказал Нобоа Би-би-си.

В последние годы в Эквадоре, где банды борются за контроль над маршрутами наркотрафика, резко возросло число случаев насилия. В интервью эквадорский лидер заявил, что 70% кокаина идет через его страну. «Нам нужна помощь международных сил», — признал он.

По его словам, банды превратились в «международные наркотеррористические» группировки, насчитывающие 14 тыс. вооруженных человек.

Борьба с картелями является главным вопросом в преддверии второго тура президентских выборов в Эквадоре, который состоится 13 апреля. Его соперник — кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиза Гонсалес, которая выступает против присутствия любых иностранных сил в стране.

Нобоа охарактеризовал свои 16 месяцев пребывания у власти как жесткую борьбу с бандами. За время его правления уровень убийств с 2023 по 2024 год снизился примерно на 16%, но он по-прежнему намного выше, чем в предыдущие годы, отмечает Би-би-си. В январе 2025 года количество убийств достигло рекордного показателя — 781 за один месяц.

Президент уже поручил МИДу заключить соглашения о сотрудничестве с «союзными странами» для поддержки полиции и армии Эквадора, а также пытается добиться одобрения парламента на внесение поправок к Конституции, чтобы снова разрешить размещение иностранных военных баз в Эквадоре. У США была военная база в Манте с 1999 по 2009 год, пока бывший президент Рафаэль Корреа не запретил размещение иностранных баз.

Эквадорский лидер также объявил о сотрудничестве с основателем частной военной компании Blackwater, сторонником Трампа Эриком Принсом. «Мы ведем нетрадиционную городскую партизанскую войну. У него есть опыт. Он консультирует наши вооруженные силы, нашу полицию», — пояснил глава государства.