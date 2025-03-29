Володин объяснил идею лишать мандата за отказ от встреч с избирателями

Встречаясь с избирателями, депутаты узнают о проблемах в регионах, это «позволяет выходить на более эффективные решения», заявил Володин. Он сообщил об окончании времен, когда в Думу приходили «только за удостоверениями»

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Приемы граждан — непосредственная обязанность каждого депутата Госдумы, таким образом парламентарии получают обратную связь от избирателей, «всю информацию о волнующих их вопросах» и проблемах в регионах, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Такой подход к работе позволяет выходить на более эффективные законодательные решения», — отметил он. Так Володин прокомментировал законопроект, который накануне внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первые вице-спикеры Госдумы и Совфеда Александр Жуков и Владимир Якушев. Документ среди прочего обязывает депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас — не реже чем раз в полгода), в противном случае их могут лишить мандата.

Говоря о дисциплинарных мерах, Володин отметил, что парламентарии, которые не проводят приемы граждан, уклоняются от своей работы. «Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя. Времена, когда политики приходили в Государственную думу только за удостоверениями, закончились», — добавил он. Спикер направил документ в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Поправка о частоте встреч с гражданами «направлена на более тесное взаимодействие депутатов Госдумы с избирателями», отмечал в разговоре с РБК глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко, указав, что нужно «держать руку на пульсе с точки зрения их запросов».

Согласно проекту, устанавливать основания для досрочного прекращения полномочий депутата, будет «орган, образованный (определенный) в соответствии с регламентом Государственной думы», это необходимо «в целях оптимизации процедуры».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что пояснительная записка в части поправки, уточняющей порядок определения органа, не соответствует тексту законопроекта, из-за этого могут быть ограничены конституционные права граждан.

Юрист, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в разговоре с РБК обратил внимание, что в тексте законопроекта говорится, что орган, который образует Госдума для процедуры лишения мандата, будет лишь устанавливать основания для прекращения полномочий, тогда как в пояснительной записке сказано, что орган сам определяет эти основания. «То есть в первом случае мы говорим о том, что в законе уже есть основания, а орган лишь подтверждает их. Это процедурный вопрос, он не вводит новые основания. А во втором — о том, что этот орган сам их устанавливает», — пояснил юрист.