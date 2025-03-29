 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин объяснил идею лишать мандата за отказ от встреч с избирателями

Встречаясь с избирателями, депутаты узнают о проблемах в регионах, это «позволяет выходить на более эффективные решения», заявил Володин. Он сообщил об окончании времен, когда в Думу приходили «только за удостоверениями»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Приемы граждан — непосредственная обязанность каждого депутата Госдумы, таким образом парламентарии получают обратную связь от избирателей, «всю информацию о волнующих их вопросах» и проблемах в регионах, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Такой подход к работе позволяет выходить на более эффективные законодательные решения», — отметил он. Так Володин прокомментировал законопроект, который накануне внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первые вице-спикеры Госдумы и Совфеда Александр Жуков и Владимир Якушев. Документ среди прочего обязывает депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас — не реже чем раз в полгода), в противном случае их могут лишить мандата.

В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатов
Политика
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, Москва

Говоря о дисциплинарных мерах, Володин отметил, что парламентарии, которые не проводят приемы граждан, уклоняются от своей работы. «Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя. Времена, когда политики приходили в Государственную думу только за удостоверениями, закончились», — добавил он. Спикер направил документ в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Поправка о частоте встреч с гражданами «направлена на более тесное взаимодействие депутатов Госдумы с избирателями», отмечал в разговоре с РБК глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко, указав, что нужно «держать руку на пульсе с точки зрения их запросов».

Согласно проекту, устанавливать основания для досрочного прекращения полномочий депутата, будет «орган, образованный (определенный) в соответствии с регламентом Государственной думы», это необходимо «в целях оптимизации процедуры».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что пояснительная записка в части поправки, уточняющей порядок определения органа, не соответствует тексту законопроекта, из-за этого могут быть ограничены конституционные права граждан.

Юрист, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский в разговоре с РБК обратил внимание, что в тексте законопроекта говорится, что орган, который образует Госдума для процедуры лишения мандата, будет лишь устанавливать основания для прекращения полномочий, тогда как в пояснительной записке сказано, что орган сам определяет эти основания. «То есть в первом случае мы говорим о том, что в законе уже есть основания, а орган лишь подтверждает их. Это процедурный вопрос, он не вводит новые основания. А во втором — о том, что этот орган сам их устанавливает», — пояснил юрист.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Володин Госдума избиратели Депутаты законопроект
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В Госдуме запланировали лишить двух депутатов должностей и мандатов
Политика
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»
Политика
Володин перечислил вступающие в силу в апреле законы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Команда Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлонуСпорт, 15:27
В России дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолетОбщество, 15:25
Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту СаратоваОбщество, 15:17
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиОбщество, 15:10
Большунов опередил Коростелева и Устюгова в гонке Кубка РоссииСпорт, 15:06
Чесноков назвал «грустной реальностью» смену гражданства КасаткинойСпорт, 15:06
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался уроженцем ДонбассаОбщество, 15:01
Нарисовавший граффити в Судже блогер признал винуПолитика, 14:48
Володин объяснил идею лишать мандата за отказ от встреч с избирателямиПолитика, 14:40
Марат Сафин вошел в штаб Андрея РублеваСпорт, 14:23
Бывший замглавы МИД Украины заявил о «проигрыше всухую» на переговорахПолитика, 14:22
Минобороны сообщило о взятии под контроль Веселовки в Сумской областиПолитика, 13:55
Американская фигуристка впервые за 19 лет выиграла чемпионат мираСпорт, 13:54