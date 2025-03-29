В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатов

Депутаты предложили поправку в закон, уточняющую процесс лишения их мандата. Однако из-за «неточностей в формулировке» в пояснительной записке могут быть ограничены конституционные права граждан, заявил сенатор Клишас

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, Москва (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Что предложили авторы законопроекта

Законопроект 28 марта внесла группа депутатов и сенаторов, в числе которых первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Авторы предлагают внести изменения в федеральный закон о статусе сенатора Совета Федерации и депутата Госдумы.

Одной из поправок авторы хотят скорректировать норму о досрочном прекращении полномочий депутата. Сейчас в законе говорится, что постановление Госдумы о лишении мандата принимается не позднее чем через 30 дней после того, как орган, специально образованный в нижней палате парламента для рассмотрения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий, принял решение о наличии оснований для лишения депутата мандата.

Внесенным законопроектом предлагается убрать уточнение о том, что решение принимает орган, образованный именно для рассмотрения вопросов лишения мандатов. Авторы предлагают прописать, что решение принимает просто «орган, образованный (определенный) в соответствии с регламентом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Кроме того, из той же части статьи предлагается убрать упоминание об органе, образованном в соответствии с регламентом Госдумы, для подготовки к рассмотрению вопросов, связанных с нарушением депутатской этики.

В пояснительной записке говорится, что орган Госдумы будет устанавливать основания для досрочного прекращения полномочий депутата. Норма необходима «в целях оптимизации процедуры рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы», указано в пояснении.

«По большому счету, ничего не меняется, так как основания для досрочного прекращения полномочий депутата установлены федеральным законом и мы их не затрагиваем. Мы лишь корректируем техническую процедуру принятия таких решений», — пояснил РБК один из авторов законопроекта, глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

Эта поправка уточняет порядок определения органа, который будет вносить на рассмотрение Госдумы предложение о лишении статуса депутата, разъяснил глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко. «Предлагаемой поправкой определяется, что Совет [Госдумы] будет определять, какой орган будет заниматься этим вопросом. Это уточняется с точки зрения юридико-технической чистоты — кто будет заниматься документами, рассмотрением, подготовкой предложений и так далее», — пояснил Тимченко РБК.

В Госдуме VIII созыва действуют три органа, которые так или иначе могут быть вовлечены в процесс лишения депутатов мандатов. Это комиссия по регламенту, комиссия по вопросам депутатской этики и комиссия по мандатным вопросам. В каком случае депутатов лишают мандата Согласно федеральному законодательству, досрочно прекратить полномочия сенатора и депутата можно в случае: их письменного заявления

их избрания в органы представительной власти региона, органы местного самоуправления, поступления на госслужбу

их участия в коммерческой деятельности (кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности)

их вхождения в органы иностранных НКО и НПО

открытия счетов в иностранных банках, расположенных не в России

приобретения статуса иноагента

несоблюдения ими требований к кандидатам в депутаты или сенаторы

непредставления сведений о своих доходах

признания депутата или сенатора недееспособным

их смерти или признания безвестно отсутствующими

Что насторожило юристов

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас счел, что пояснительная записка в части этой поправки не соответствует тексту законопроекта.

Юрист, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский пояснил РБК, что в тексте законопроекта говорится, что орган, который Госдума образует для проведения процедуры лишения мандата, лишь устанавливает основания для прекращения полномочий депутата. Эти основания уже предусмотрены федеральным законом. Но в пояснительной записке использована такая формулировка, из которой следует, что этот орган сам определяет основания для досрочного прекращения полномочий депутата.

«То есть в первом случае мы говорим о том, что в законе уже есть основания, а орган лишь подтверждает их. Это процедурный вопрос, он не вводит новые основания. А во втором — о том, что этот орган сам их устанавливает», — пояснил Брикульский. Он назвал произошедшее «юридико-технической кракозяброй» из-за того, что депутаты «не досмотрели».

Однако такие недоразумения могут приводить к противоречиям законов Конституции, полагают юристы. Андрей Клишас напомнил о постановлении Конституционного суда от 28 февраля 2012 года, в котором устанавливается, что пассивное избирательное право (право быть избранным в органы госвласти и органы местного самоуправления) — одно из основных прав гражданина и является важнейшим элементом его правового статуса в демократическом обществе.

Исходя из этого, основания, порядок и условия лишения депутата мандата, прописанные в федеральном законе, не должны приводить к ограничению прав депутата как носителя законодательной власти (в силу ст. 17 (ч. 3), ст. 19 (ч. 1 и 2), ст. 55 (ч.3) Конституции), подчеркивает Клишас.

Брикульский также обратил внимание на то, что согласно части 3 ст. 55 Конституции, любые ограничения прав и свобод, в том числе ограничения статусного характера, могут устанавливаться только и только федеральным законом. «Принцип разделения властей означает, что публичная власть осуществляет только то, что прямо предусмотрено законом. Если предположить, что новые основания будут определяться каким-то дополнительным органом или Регламентом — это сомнительная вещь с точки зрения Конституции. Более того, такая ситуация непредсказуемости подрывает независимость депутатского мандата, а значит еще конституционный принцип народовластия (статья 3) и связанные с ним избирательные права и статусные обязанности», — объясняет юрист.

Депутатов хотят заставить чаще встречаться с избирателями

Законопроектом предлагается внести и другие изменения в работу депутатов и сенаторов. Например, предлагается обязать депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас в законе — не реже чем раз в полгода). «Поправка направлена на более тесное взаимодействие депутатов Госдумы с избирателями, — пояснил Вячеслав Тимченко. — Безусловно, представляя регион и избирателей, наиболее оперативное общение и постоянный контакт с избирателями — это абсолютно сегодняшняя реалия времени. Время динамичное, нужно постоянно общаться с избирателями и держать руку на пульсе с точки зрения их запросов».

В целом, большая часть поправок в законопроекте направлена на то, чтобы привести названия органов государственной власти в соответствие с федеральным законом № 414 «Об общих принципах организации власти в субъектах Российской Федерации», а также в соответствие с Конституцией, пояснил глава комитета Совфеда по регламенту.

Кроме того, ряд поправок фиксируют в законодательстве изменения в Бюджетном кодексе с точки зрения финансового обеспечения деятельности депутатов и сенаторов в регионе. «Если раньше было авансированное обеспечение деятельности, то сейчас [будет] — по факту понесенных субъектом затрат на обеспечение деятельности [сенатора и депутата] в субъекте», — говорит сенатор.

Также уточняется порядок командирования помощников, то есть кем принимается решение о командировке, определяется порядок финансирования их командирования.