Экс-советник предупредил, что Трамп может сесть в тюрьму при демократах у власти

Экс-советник предупредил, что Трамп может сесть в тюрьму при демократах

Бывший советник президента отметил, что демократы сделают все, чтобы попытаться отстранить Трампа от власти, а если на выборах 2028 года выиграет кандидат не от Республиканской партии, то действующего президента может ждать тюрьма

Стив Бэннон (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Трамп сядет в тюрьму, если на следующих выборах победит кандидат от демократов, прогнозирует его бывший советник президента США Стив Бэннон, передает The Hill.

По его мнению, республиканцы все еще пребывают в восторге от результатов ноябрьских выборов, «от всех инаугураций и балов», а на самом деле партия находится в условиях войны.

«Если мы не победим в 2028 году, президент Трамп отправится в тюрьму», — предупредил экс-советник.

«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента Трампа», — добавил он.

Пока президентом был демократ Джо Байден, в отношении Трампа было возбуждено четыре уголовных дела. Его обвиняли во вмешательстве в выборы 2020 года в связи с событиями в Капитолии в январе 2021-го; в попытке отменить его поражение на тех же выборах в штате Джорджия; в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс); в незаконном хранении секретных документов в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По делу о штурме Капитолия и секретным документам обвинения против Трампа были сняты. Процесс по Джорджии были приостановлен. Единственный приговор был вынесен по делу Сторми Дэниэлс — он был обвинительным, но предполагал безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могли повлиять на его возвращение в Белый дом. Решение было принято за десять дней до его инаугурации.

The Hill отмечает, что после прихода Трампа на второй срок против его администрации было подано много исков из-за радикальных решений — например, массовых увольнений госслужащих или депортаций мигрантов.