В больнице умер мужчина, помогавший эвакуировать людей из «Крокуса»

35-летний Карен Енгибарян надышался угарным газом, простыл и попал в больницу с «острой инфекцией дыхательных путей», спасти его не смогли

Карен Енгибарян (Фото: Karen Engibaryan / VK)

В больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла», сообщил Союз армян России в телеграм-канале.

Енгибарян во время атаки на концертный зал находился неподалеку от «Крокуса». Когда он увидел дым на крыше здания, то побежал к центральному входу и стал помогать людям покинуть зал, говорится в сообщении.

«Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой», — рассказали в Союзе армян.

Мужчина надышался угарным газом, простыл и попал в больницу. У него диагностировали «острую инфекцию дыхательных путей». Состояние Енгибаряна ухудшалось, спасти его не удалось. Прощание с ним пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач (Святого Креста) в Армянском храмовом комплексе в Москве.

Ранее духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил медалью «За заслуги» 15-летнего Ислама Халилова, подрабатывавшего гардеробщиком в «Крокусе». Школьник вывел более сотни человек во время теракта. В эвакуации людей помогал также школьник Артем Донсков, который тоже подрабатывал в гардеробе.

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус» и стали расстреливать людей. Они также подожгли концертный зал и скрылись. По последним данным, жертвами атаки стали более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек.