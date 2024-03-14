Двух студентов приговорили за участие в «подпольном штабе» Навального

Студенты ВШЭ — Иван Трофимов и Алина Олехнович — получили 3,6 и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. По данным ТАСС, их обвиняли в том, что они состояли в «подпольном штабе» Алексея Навального

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Двух студентов ВШЭ — 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович — приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации, рассказали РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

В отношении них было возбуждено дело по ч.2 ст 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), которая предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По данным ТАСС, Трофимов и Олехнович обвиняли в том, что они состояли в «подпольном штабе» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Алексея Навального. Их задержали летом 2023 года. Изначально в отношении студентов была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако позднее ее изменили на содержание в СИЗО.