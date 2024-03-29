Президент Польши наложил вето на закон о продаже орального контрацептива
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, который предусматривал продажу без рецепта и согласия родителей препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет, сообщили в его канцелярии. В феврале соответствующую поправку к «Закону о фармакологии» принял сейм.
«Президент, прислушавшись, в частности, к мнению родителей, не смог принять правовые решения, позволяющие детям до 18 лет иметь доступ к лекарственным средствам для контрацепции без медицинского наблюдения и в обход родителей», — говорится в сообщении.
В канцелярии президента сообщили о разногласиях при обсуждении этой инициативы в парламенте и в обществе. Там пояснили, что получили петицию, подписанную 30 тыс. человек, с просьбой наложить вето на законопроект.
«В ходе работы над законом не было приведено убедительных аргументов в пользу безрецептурной доступности противозачаточных средств, в частности лекарственного препарата ellaOne для женщин до 18 лет», — заключили в канцелярии. Эта инициатива будет передана для нового рассмотрения обратно в сейм.
С января 1993 года в Польше действует запрет на аборты, за исключением случаев угрозы жизни беременной и изнасилования. С тех пор неоднократно предпринимались попытки полностью запретить прерывание беременности. В 2020-м Конституционный суд республики счел незаконным право женщин на аборт при выявлении серьезных пороков или неизлечимых заболеваний у плода, что спровоцировало массовые протесты. Продажа любых медикаментозных средств контрацепции разрешена только по рецепту.
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