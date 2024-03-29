В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы, пишут УНИАН и «Суспiльне».
Незадолго до этого телеграм-канал Воздушных сил ВСУ предупредил о ракетной опасности в городе, а глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей пройти в укрытия.
Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
Позднее тревогу в Одесской области отменили, сообщил Кипер.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
29 марта ведомство заявило, что ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Власти Украины сообщили об атаке на объекты энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.
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