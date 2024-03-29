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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Минобороны России ранее сообщило о ночных ударах по объектам энергетики и ПВО ВСУ
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе прогремели взрывы, пишут УНИАН и «Суспiльне».

Незадолго до этого телеграм-канал Воздушных сил ВСУ предупредил о ракетной опасности в городе, а глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей пройти в укрытия.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

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Позднее тревогу в Одесской области отменили, сообщил Кипер.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

29 марта ведомство заявило, что ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Власти Украины сообщили об атаке на объекты энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

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Теги
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