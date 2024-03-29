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Война с хуситами ,  
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Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем

Politico: китайское правительство косвенно финансирует йеменских хуситов
Сюжет
Война с хуситами
Китайское правительство «косвенно финансирует» йеменских хуситов, закупая около 90% продаваемой Ираном нефти, пишет Politicо. По данным источников издания, часть прибыли от нефти получают силы «Кудс», которые и финансируют хуситов
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Закупая иранскую нефть, которую продают силы «Кудс» (военного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции — КСИР), китайское правительство «косвенно финансирует» йеменских хуситов, сообщает Politico со ссылкой на источники в западных разведках. По данным издания, именно силы «Кудс» занимаются подготовкой и финансированием хуситов.

Один из источников Politico уточнил, что такую «поддержку» Китай совершает непреднамеренно, так как от действий хуситов в Красном море страдает и сам Пекин. «Я не уверен, что они осознают, что рубят сук, на котором сидят», — сказал он. В китайском правительстве на просьбу Politco о комментарии не ответили.

Издание отмечает, что в настоящее время Китай закупает у Ирана около 90% всей нефти, включая сырую нефть, продаваемую силами «Кудс».

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Политика
Фото:Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Йеменские хуситы с конца осени атакуют в Красном море корабли США и Великобритании, а также суда, связанные с Израилем. Так они поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. В ответ на действия хуситов международная коалиция во главе с США в декабре начала операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасности судоходства, однако большинство торговых судов все еще обходит регион из-за угроз безопасности.

Bloomberg в марте писал, что Россия и Китай достигли взаимопонимания с хуситами о ненападении на их суда в Красном море. В обмен Москва и Пекин могут политически поддержать группировки, например блокируя резолюции в Совбезе ООН, рассказывали источники агентства. 

Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем
Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Иран хуситы нефть
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