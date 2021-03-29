Памфилова заявила о желании США «оттоптаться» на российских выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова, переизбранная на этот пост до 2026 года, заявила, что верит в готовящееся вмешательство США в выборы в России. Предвыборная кампания начнется в июне

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По мнению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, США постараются вмешаться в предстоящие выборы в России. Это мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней... Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

По словам Памфиловой, ЦИК готовится к вмешательству. «Мы готовимся отражать своей работой: будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения, готовим наших членов комиссии к отражению разного рода провокаций, к стрессоустойчивости», — сказала она.

Выборы в Госдуму в России пройдут в сентябре. Памфилова сообщила, что официальный старт предвыборной кампании намечен на конец июня. Тогда же будет принято решение о том, пройдут ли они в один день, или процесс голосования будет растянут на несколько суток. «Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем», — сказала Памфилова.

Возможность того, что на думских выборах будет масштабно применяться электронное голосование, Памфилова исключила. Она пояснила, что большинство российских регионов к этому еще не готовы. «Для этого надо еще очень серьезно поработать и над созданием системы безопасности, которая бы исключала малейшие внешние несанкционированные воздействия. Это самый главный вопрос», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Тем не менее, в нескольких регионах, подтвердивших готовность к организации электронного голосования, выборы все же будут частично проходить дистанционно. В частности, электронное голосование будет организовано в Москве.