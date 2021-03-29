США решили «оживить» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

США намерены «оживить» партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении Белого дома.

Оно было опубликовано по итогам переговоров советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы администрации президента Украины Андрея Ермака.

«[Салливан] передал, что администрация [президента США Джо] Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ», — говорится в заявлении.

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