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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о рапорте в колонии за фразу «пойдемте кофе попьем»

По словам оппозиционера, на рассмотрении находятся 20 рапортов о нарушении им правил внутреннего распорядка
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Instagram Алексея Навального появилось сообщение о том, что за время нахождения в СИЗО и исправительной колонии он получил уже десять выговоров, а около 20 рапортов о нарушениях находятся на рассмотрении.

По словам оппозиционера, ему вменяли следующие нарушения:

  • встал с кровати на десять минут раньше команды «подъем»;
  • отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»;
  • отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;
  • на встрече с адвокатами был в футболке.

«Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из семи человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — отметил Навальный.

«Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», — написал он.

Оппозиционер также добавил, что при получении двух выговоров можно оказаться в ШИЗО (штрафном изоляторе), где «условия близки к пыточным».

Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии
Политика
Алексей Навальный

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РБК направил запросы в пресс-службу УФСИН по Владимирской области, пресс-бюро ФСИН, обратился за комментарием к адвокатам Навального.

На прошлой неделе Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Оппозиционер отметил, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования. «Cчитаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и подрыв моего здоровья», — говорилось в заявлении Навального.



Кроме того, оппозиционер рассказал, что сотрудники колонии применяют к нему «пытки бессонницей». По словам Навального, к нему восемь раз за ночь приходит сотрудник колонии, будит его и снимает на камеру как склонного к побегу и при этом говорит вслух на камеру, что он делает.

В свою очередь в управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
Евгения Лебедева
Алексей Навальный колония ФСИН
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Правозащитники сообщили о состоянии Навального после жалоб на боль в ноге
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Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии
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