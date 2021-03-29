Навальный сообщил о рапорте в колонии за фразу «пойдемте кофе попьем»
В Instagram Алексея Навального появилось сообщение о том, что за время нахождения в СИЗО и исправительной колонии он получил уже десять выговоров, а около 20 рапортов о нарушениях находятся на рассмотрении.
По словам оппозиционера, ему вменяли следующие нарушения:
- встал с кровати на десять минут раньше команды «подъем»;
- отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»;
- отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской;
- на встрече с адвокатами был в футболке.
«Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из семи человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — отметил Навальный.
«Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», — написал он.