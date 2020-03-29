Новости без коронавируса , 29 мар, 10:23
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В новый президиум правительства вошли 20 человек
Михаил Мишустин
Правительство России образовало свой президиум, говорится в постановлении, опубликованном на сайте.
Возглавил президиум премьер-министр Михаил Мишустин, в него также вошли все его заместители и ряд министров.
Из числа министров членами президиума стали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, министр по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Зиничев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, мимнимстр труда и соцзащиты Антон Котяков, минитр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономразвития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко.
Всего в состав президиума вошли 20 человек.
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