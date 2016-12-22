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Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета
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Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета
Политика, 19:41
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Авиацию ВВС Франции и Британии подняли на перехват российского самолета
Самолеты ВВС Великобритании и Франции подняли на перехват «подозрительного» российского самолета, который засекли над Северным морем. В британских ВВС отказались комментировать операцию
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Самолеты британских и французских ВВС подняли на перехват «подозрительного» российского самолета, летевшего над Северным морем, сообщает Reuters со ссылкой на британский военный источник.

Об итогах перехвата и о том, было ли нарушено чье-либо воздушное пространство, не сообщается. В Королевских ВВС Великобритании агентству отказались комментировать операции, которые пока не завершены.

The Sun cообщила, что на перехват были направлены британские истребители Typhoon и французский самолет с авиабазы Лоссимут на севере Шотландии. Sky News добавляет, что британские истребители сопровождал танкер Airbus Voyager, а у французского самолета, по сведениям телеканала, был отдельный заправщик. Причиной тревоги названа возможность нарушения российскими самолетами британского воздушного пространства. О результатах вылета не сообщалось. ​

В последний раз британские самолеты дважды отправлялись на перехват российских военных самолетов в августе, над территориальными водами Румынии в Черном море. В первом случае речь шла о действовавших 21 августа близ воздушной границы страны НАТО двух истребителях Су-30. Еще один эпизод произошел 24 августа, когда британские истребители были подняты на перехват «летающей лодки» Бe-12, летевшей со стороны Крыма. О нарушениях российскими самолетами румынского воздушного пространства не сообщалось. В обоих случаях перехват осуществляли истребители Typhoon, переброшенные с базы Лоссимут в Шотландии на военный аэродром ВВС Румынии под Констанцей. 150 британских военных находились на румынской авиабазе с апреля в рамках мер по усилению южного фланга НАТО перед лицом «российской угрозы».

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Перехват , ВВС Франции , ВВС Великобритании
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