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Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина
Пресс-секретарь президента России заявил, что пока нет «никаких прикидок» относительно проведения саммита в «нормандском формате». О планах проведения такой встречи в ближайшее время заявил украинский президент Петр Порошенко
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг планы о проведении саммита в «нормандском формате», сообщает «РИА Новости». Ранее о подготовке таких переговоров говорил украинский президент Петр Порошенко.

«Никаких прикидок [по проведению встречи] пока нет», — сказал, комментируя это, Песков.

О том, что после президентских выборов на Украине пройдет заседание «нормандского формата», в том числе по вопросу введения миротворцев в Донбассе, Порошенко заявлял 29 марта. Это, предполагал он, станет «большим разочарованием для Путина», потому что встреча «будет посвящена решению Совбеза ООН о «голубых касках» и утверждению крымской платформы по поводу возвращения украинского суверенитета на Крымский полуостров».

Тогда же Россию Порошенко обвинил в блокировании «любых переговоров в любых форматах», и в первую очередь в нормандском (Россия, Украина, Франция, Германия).

Впервые переговоры в таком формате состоялись летом 2014 года. Стороны тогда обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. После одного из подобных саммитов (в октябре 2014 года) состоялись последние на данные момент двусторонние переговоры Путина и Порошенко.

Автор: Александра Федотова
Теги: Дмитрий Песков, Петр Порошенко, нормандский формат
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