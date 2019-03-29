СМИ узнали о жалобе российских саамов в ООН на нарушение их прав

СМИ узнали о жалобе российских саамов в ООН на нарушение их прав

Саамы, живущие в Мурманской области, написали письмо в ООН, пожаловавшись на нарушение прав на земли своего компактного проживания. Поводом для жалобы стал земельный аукцион, незаконно проведенный без согласия с саамами

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Саамы — коренной народ Севера, проживающий в том числе в Мурманской области — отправили письмо в ООН с жалобой на действия местных властей. передавших пастбищные земли совхоза «Оленевод» в аренду Белгородскому охотничьему клубу. Об этом сообщает «Новая газета».

В письме руководство совхоза и некоммерческая организация «Фонд саамского наследия» сообщают, что аукцион на право пользования землями провели без согласования с саамами, которые проживают на этих территориях.

Авторы письма сочли это нарушением права на использование земель, необходимых для ведения традиционного хозяйства, закрепленное в федеральном законодательстве. Также саамы пожаловались на нарушение нескольких статей международной конвенции о коренных народах и конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В феврале саамы написали письмо президенту Владимиру Путину и попросили его защитить их земли, писала «Новая газета». Размер участка составляет 72,7 га, он находится на границе с региональным заказником. В январе 2019 года этот участок передали в аренду на 30 лет организации «Охотничий клуб БЭЗРК», зарегистрированный в Белгородской области. Учредителем клуба является бизнесмен Александр Орлов, председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» (выпускает продукцию под маркой «Ясные зори»). Журнал Forbes в 2018 году оценивал состояние предпринимателя в $500 млн.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сказал РБК, что власти разбираются в ситуации. «В ближайшее время мы обязательно проведем встречу с представителями ассоциаций и объединений саамов, и обсудим с ними, как помочь сохранить их самобытность и уникальность у нас в регионе. <...> В регионе разработана стратегия поддержки саамов, в том числе это касается и мер финансовой поддержки», — сказал Чибис.