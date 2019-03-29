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СМИ узнали о жалобе российских саамов в ООН на нарушение их прав
Саамы, живущие в Мурманской области, написали письмо в ООН, пожаловавшись на нарушение прав на земли своего компактного проживания. Поводом для жалобы стал земельный аукцион, незаконно проведенный без согласия с саамами
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Саамы — коренной народ Севера, проживающий в том числе в Мурманской области — отправили письмо в ООН с жалобой на действия местных властей. передавших пастбищные земли совхоза «Оленевод» в аренду Белгородскому охотничьему клубу. Об этом сообщает «Новая газета».

В письме руководство совхоза и некоммерческая организация «Фонд саамского наследия» сообщают, что аукцион на право пользования землями провели без согласования с саамами, которые проживают на этих территориях.

Авторы письма сочли это нарушением права на использование земель, необходимых для ведения традиционного хозяйства, закрепленное в федеральном законодательстве. Также саамы пожаловались на нарушение нескольких статей международной конвенции о коренных народах и конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В феврале саамы написали письмо президенту Владимиру Путину и попросили его защитить их земли, писала «Новая газета». Размер участка составляет 72,7 га, он находится на границе с региональным заказником. В январе 2019 года этот участок передали в аренду на 30 лет организации «Охотничий клуб БЭЗРК», зарегистрированный в Белгородской области. Учредителем клуба является бизнесмен Александр Орлов, председатель совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» (выпускает продукцию под маркой «Ясные зори»). Журнал Forbes в 2018 году оценивал состояние предпринимателя в $500 млн.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сказал РБК, что власти разбираются в ситуации. «В ближайшее время мы обязательно проведем встречу с представителями ассоциаций и объединений саамов, и обсудим с ними, как помочь сохранить их самобытность и уникальность у нас в регионе. <...> В регионе разработана стратегия поддержки саамов, в том числе это касается и мер финансовой поддержки», — сказал Чибис.

Саамы — коренной народ Севера Европы, занятый в основном кочевым оленеводством. Проживает в исторической области Лапландия — на территориях современных Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Всего в мире около 80 тысяч саамов, из них. согласно переписи 2010 года, на Кольском полуострове (Мурманская область) проживал 1771 человек.

Мнение
Иван Бегтин Ольга Пархимович Тихие омуты: как распределяются субсидии и субвенции российского бюджета

В конце прошлого года Счетная палата сообщила, что большая часть орган. изаций (80%) коренных малых народов России не получают поддержку по госпрограммам. В 2013-2018 годах общий объем финансирования, выделенного на поддержку коренных народов России, составил 2,8 млрд руб., из них 1 млрд выделили из бюджета. Однако ведомство констатировало, что почти 85% этих сумм расходуется без участия самих коренных народов.

По словам аудитора Татьяны Блиновой, практически полное отсутствие организаций коренных народов в программах господдержки показывает низкую вовлеченность общественных институтов в партнерские отношения с властями. Замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов тогда пообещал учесть замечания Счетной палаты при принятии новых правил субсидирования для коренных и малых народов.

В ноябре 2017 года Федеральное агентство по делам национальностей предложило российским властям определить размер компенсаций коренным и малым народам за нанесенный их среде обитания ущерб.

Авторы: Григорий Дубов, Елизавета Антонова
Теги: ООН, малочисленные народы, Мурманская область, нарушение прав
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