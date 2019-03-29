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Политика ,  
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США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B из-за угрозы безопасности
Один из трех базовых стратегических бомбардировщиков ВВС США — B-1B Lancer, — временно прекратил полеты. Все самолеты проверят из-за подозрения о возникновении технических проблем с тормозными системами
Фото: U.S. Air Force / Reuters

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования американской авиации. Причиной стала угроза безопасности полетов, связанная с работой тормозных парашютных систем.

Каждый стратегический бомбардировщик должен будет подвергнут технической проверке до того, как вновь подняться в воздух. Как отметили в командовании ВВС, сейчас все имеющиеся на вооружении бомбардировщики этого типа дислоцированы США. В связи с этим приостановка полетов не отразится на проводимых за рубежом военных операциях. Ранее B-1B Lancer применялись для ударов по правительственным объектам в Сирии, которые, по версии Вашингтона, имели отношение к программе производства химического оружия.

Всего на вооружении США оcтаются 61 стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Они составляют основу стратегической авиации США наряду с B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении американских ВВС с 1986 года. Изначально они разрабатывались в качестве носителей ядерного вооружения, способных на высокой скорости преодолевать ПВО противника. На большой высоте эти бомбардировщики способны разгоняться до скорости более 1300 км/ч. Однако после окончания Холодной войны началось переоборудование B-1B под неядерную ударную нагрузку. После этого они широко применялись в локальных конфликтах. Впервые на боевую миссию они вылетели в 1998 году, во время бомбардировок Ирака. Позднее они применялись в Афганистане, Ливии, Сирии.

Бомбардировщики B-1B активно применялись во время учений на Корейском полуострове, в период обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна в 2017 году. К берегам Кореи они отправлялись с авиабазы на острове Гуам.

В июне 2018 года ВВС США уже были вынуждены временно приостановить полеты самолетов этого типа. После экстренной посадки бомбардировщика B-1B Lancer в Техасе началось расследование, которое выявило проблемы с катапультируемым креслом самолета. Из-за риска для пилотов все самолеты прошли проверку.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: B-1, бомбардировщик
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