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Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерово
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Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово, 19:35
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Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерово
Владимир Путин не пошел на встречу с протестующими в Кемерово, поскольку не хотел давать «пустых обещаний». Прошедшая позднее встреча с инициативной группой не была запланирована
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» не стал выходить к митингующим в Кемерово, поскольку «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно», рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Поведение президента он объяснил во время ток-шоу «В точку!» на факультете медиакоммуникаций ВШЭ, передает Би-би-си.

«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на них отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — рассказал пресс-секретарь президента студентам.

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При этом Песков подтвердил, что видел митинг своими глазами и оценивает его численность более чем в 2 тыс. человек. Пресс-секретарь напомнил, что президент встретился с инициативной группой, которая была создана близкими погибших и пострадавших в пожаре. Это решение, рассказал он, не было запланированным. Сам поиск инициативной группы шел во время совещания президента с губернатором и главами ведомств. «Мы узнали потом, что из толпы организовалась инициативная группа — несколько десятков человек, которые решили сами проверить морги и посчитать, сколько там было трупов... И они отправились туда, и Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят», — сказал Песков.

Стихийный митинг в Кемерово прошел утром 27 марта. На акции звучали лозунге об отставке руководства региона. Собравшиеся требовали также «раскрыть правду» о числе погибших во время пожара и заявляли о недоверии к официальным данным. Руководство региона на встрече с митингующими представлял вице-губернатор Сергей Цивилев, вставший на колени для извинений перед близкими погибших.

Видео: НГС Кемерово

Встреча Путина с инициативной группой прошла позднее, в холле морга. На ней президент пообещал наказать всех причастных к трагедии. При этом отвечать на вопрос об отставке губернатора он не стал. «Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — заявил он.

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По последним данным, жертвами пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе более 40 детей. По делу о пожаре были арестованы пять человек — в том числе руководство комплекса, сотрудник и гл​ава компании, отвечавшей за системы пожарной безопасности, и охранник, не включивший пожарную сигнализацию после сообщения о возгорании.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дмитрий Песков , Владимир Путин
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