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Штаб Путина израсходовал на выборы почти все 400 млн руб. жертвователей
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Штаб Путина израсходовал на выборы почти все 400 млн руб. жертвователей
Выборы президента России, 14:38
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Штаб Путина израсходовал на выборы почти все 400 млн руб. жертвователей
Предвыборный штаб Владимира Путина израсходовал на президентскую кампанию 2018 года, по официальным данным, почти все 400 млн руб. добровольных пожертвований. Остаток составил чуть более 171 тыс. руб.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На избирательную кампанию Владимира Путина в ходе президентских выборов были истрачены практически все 400 млн рублей, собранные на эти цели. Кампания победителя обошлась в 399828950,31 руб., следует из итогового финансового отчета кандидата, опубликованного на сайте ЦИК. Отчеты других кандидатов на момент подготовки этого материала в этом разделе сайта ЦИК отсутствовали.

​Изначально размер избирательного фонда Путина составлял 407 млн руб. с лишним, но поскольку эта сумма превышала положенные по закону 400 млн руб., то излишек был возвращен жертвователям.

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Наибольшей статьей расходов штаба Путина стали траты на агитацию по телевидению — почти 159 млн руб. Сбор подписей обошелся в 24 млн руб., на периодические печатные издания ушло 570 тыс. руб., на выпуск печатных и иных агитационных материалов — почти 109 млн руб.

Затраты на массовые публичные мероприятия составили более 70 млн руб., на оплату других работ по договорам ушло почти 30 млн руб. Агитация через сетевые издания обошлась штабу в 1,6 млн руб., а оплата консультантов — в 3,4 млн руб.

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Неизрасходованный остаток, который был распределен пропорционально перечислениям в избирательный фонд, составил 171049,69 руб.​

На избирательную кампанию Владимира Путина, по данным ЦИК, 23 юридических лица добровольно пожертвовали 400 млн руб., в том числе партия «Единая Россия» — 28 млн руб. Добровольные пожертвования граждан составили, по итоговой ведомости, более 7,5 млн руб.

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Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , ЦИК , расходы
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