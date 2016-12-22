СКР запросил помощь Лондона в расследовании отравления дочери Скрипаля

СКР запросил Лондон о правовой помощи в расследовании дела о покушении на дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Российские следователи хотят получить результаты британского расследования, медицинской и прочих экспертиз

Фото: Личная страница Юлии Скрипаль в Facebook

Следственный комитет России (СКР) запросил компетентные органы Великобритании оказать правовую помощь в уголовном деле по факту отравления дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлии, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории Солсбери (Великобритания)», — сказала она.

Петренко сообщила, что российская сторона попросила британских коллег совершить процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, и предоставить копии материалов уголовного расследования. В частности, СКР попросил предоставить результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, а также результаты ее медосвидетельствования и проведенных британскими следователями экспертиз.

О возбуждении СКР уголовного дела по факту покушения на убийство россиянки Юлии Скрипаль стало известно 16 марта.

Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Россиянка приехала туда к своему отцу, экс-сотруднику ГРУ. Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену и помилованный в 2010 году, проживал в Солсбери с 2010 года. По версии Лондона, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены привезенным из России нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.