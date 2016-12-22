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Посол США объяснил высылку российских дипломатов до итогов работы ОЗХО
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Посол США объяснил высылку российских дипломатов до итогов работы ОЗХО
Отравление Скрипаля в Британии, 10:20
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Посол США объяснил высылку российских дипломатов до итогов работы ОЗХО
США решили выслать российских дипломатов, исходя из «серьезных фактов», представленных Лондоном, заявил телеканалу РБК посол США Джон Хантсман. Сомневающимся он предложил посмотреть публикации британского правительства
Джон Хантсман  (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Решение выслать российских дипломатов из США основано на «очень серьезных доказательствах», представленных британским премьер-министром Терезой Мэй, заявил телеканалу РБК посол США в России Джон Хантсман.

«Она обратилась ко многим странам и к международным организациям и очень ясно объяснила, что, по ее мнению, произошло и как это связано с Россией. И эта информация была очень убедительной не только для США, но и для многих других стран», — рассказал Хантсман.

Хантсман добавил, что США «уверены в тщательности расследования, проведенного в Великобритании». «Такого же мнения придерживаются и многие другие страны. Эта уверенность достаточно велика для того, чтобы предпринять те шаги, которые вы видели в течение последних 24 часов», — отметил он.

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​Отвечая на вопрос о том, важно ли для Вашингтона дождаться итогов официального расследования, Хантсман сообщил, что для США «важно в сотрудничестве с Великобританией дать собственную оценку происшедшему, которая будет основана на фактах». «Профессионалы, участвующие в расследовании, — как и многие другие страны, — пришли к уверенному заключению, что здесь наличествует прямая связь», — сказал он.

Посол США также указал, что Мэй «очень ясно» заявила Москве, что в случае с отравлением Сергея Скрипаля речь может идти о двух вариантах того, как это произошло.

«Либо это чудовищное преступление произошло при поддержке российского государства, либо Россия нарушила свои обязательства по договору о запрещении химического оружия и утратила контроль над данным отравляющим веществом», — напомнил Хантсман, отметив, что Россия «до сегодняшнего дня не представила какого-либо разумного объяснения».

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Хатсман также сказал, что, по его мнению, премьер-министр Мэй и ее правительство сделали «отличную работу» в части предоставления фактов. ​«Любой, кто сомневается, должен просто зайти в интернет, посмотреть публикации британского правительства и прийти к собственному заключению», — предложил посол США.

Отвечая на вопрос о том, могут ли повлиять на дальнейшие действия США результаты экспертизы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая присоединилась к расследованию отравления Скрипаля, Хантсман выразил мнение, что деятельность этих специалистов «позволит проверить и подтвердить работу, которая уже была сделана». По его словам, предположение, что это расследование сможет открыть новые факты об отравлении Скрипаля, «пока лишь спекуляции».

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«Мы имеем дело с информацией, которую знаем на сегодняшний день. И мы уверены, что Организация по запрещению химического оружия лишь подтвердит ту информацию, которая у нас есть сегодня. Так что пока все, что мы можем, — это работать с информацией, предоставленной британским правительством, которая стала результатом очень серьезной работы», — сказал Хантсман РБК.

Посол США также провел параллели между «делом Скрипаля» и гибелью малайзийского Boеing, выполнявшего рейс MH-17 и сбитого над Донбассом. «Другим примером сходства могут быть события, связанные с аннексией Крыма, или с вторжением на Восточную Украину, или с вмешательством в американские выборы в 2016 году», — сказал Хантсман. По его словам, все эти случаи схожи — предпринимались попытки манипулирования фактами и дезинформации.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По мнению Лондона, речь идет о попытке покушения со стороны российских властей с применением химического оружия. Москва все обвинения отрицает, настаивая на завершении экспертного расследования ОЗХО.

Более 20 стран приняли решения о высылке российских дипломатов, не дожидаясь окончания расследования специалистов ОЗХО. Среди тех, кто объявил сотрудников российских дипмиссий персонами нон-грата — США, Канада, Франция, Германия, Польша, Австралия, Испания, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Сергей Скрипаль , высылка дипломатов , Джон Хантсман
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