Госдеп назвал смехотворными слова Лаврова о роли США в высылке дипломатов

В Госдепартаменте США считают смехотворным заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что высылка российских дипломатов из западных стран была проведена в результате шантажа Штатов на мировой арене. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, инициатором высылки российских дипломатов выступила Великобритания. «Мы знаем, что там произошло — попытка убийства подданного Соединенного Королевства и его дочери на британской земле», — сказала Нойерт.

Ранее Лавров пообещал, что Россия даст ответ на «хамство стран Запада» в связи с высылкой российских дипломатов по «делу Скрипаля». Накануне более 20 стран объявили о выдворении сотрудников российских дипмиссий. В конце марта из Британии также были высланы 23 российских дипломата, в Москве дали зеркальный ответ на эти действия.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта после отравления неизвестным веществом. Премьер-министр Британии Тереза Мэй возложила ответственность на Москву за отравление россиян разработанным еще в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». В России отвергают подобные обвинения.