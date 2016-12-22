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Мэй и Меркель договорились и дальше вместе отвечать на «агрессию России»
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Мэй и Меркель договорились и дальше вместе отвечать на «агрессию России»
Главы правительств Великобритании и Германии Тереза Мэй и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о необходимости и в дальнейшем совместно противостоять «российской агрессии»
Тереза Мэй и Ангела Меркель (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что они должны продолжать политику совместных ответов на «возросшую агрессию России». О телефонном разговоре между главами правительств сообщает пресс-служба британского премьера.

«Премьер-министр начала разговор с благодарности канцлеру за солидарность и решительную поддержку после нападения в Солсбери. Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную деятельность по противостоянию усилившейся агрессии России», — говорится в сообщении пресс-службы Мэй.

Кроме того, стороны обсудили также временно отложенное введение пошлин на импорт стали и алюминия со стороны США. Они также обменялись мнениями по иранской ядерной сделке, отметили ее важность и договорились продолжать контакты.

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Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом сама Мэй в ультимативной форме заявляла, что отравление произошло с использованием нервно-паралитического агента «Новичок» российской разработки. Москва свою причастность отрицала и потребовала доказательств.

Лондон поддержали еще два десятка стран, которые также объявили о высылке российских дипломатов. По состоянию на 28 марта к акции присоединились 27 стран, количество сотрудников российских дипмиссий, которые должны вернуться на родину, достигло 144.

Зеркальная реакция: чьих дипломатов чаще всего высылает Россия
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Наибольшее количество дипломатов выслали США — 60 человек, Великобритания — 23 и Украина — 13.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне заявил, что «всеобщее терпение» было доведено «до предела». «Эти высылки [российских дипломатов] произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела, и когда по всему миру — на трех континентах — страны почувствовали готовность сказать: «Хватит», — сказал Джонсон. «Если они [Россия] думали, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и боимся России, что не посмеем ответить, так вот им ответ», — добавил он.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Тереза Мэй , Ангела Меркель , агрессия
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