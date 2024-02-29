Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства

Фонд Тиньковых существует три года. Он занимался содействием развитию диагностики онкогематологических заболеваний, исследованиями, обучением медперсонала, а также запустил пилот по развитию технологий трансплантации в Челябинске

Благотворительный Фонд семьи Тиньковых будет закрыт из-за признания Олега Тинькова иноагентом. Об этом предприниматель написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Минюст внес Тинькова в реестр 16 февраля.

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда Борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд», — заявил предприниматель.

По словам Тинькова, за последние два с половиной года его семья вложила «десятки миллионов долларов» собственных денег в закупку медицинского оборудования, исследования, обучения медсестер. Также фонд начал работать над реестром доноров костного мозга, добавил он.

Фонд семьи Тиньковых существует с 2021 года. Создать фонд предприниматель решил после собственного опыта борьбы с лейкемией: диагноз ему поставили в октябре 2019 года, о борьбе с заболеванием Тиньков сообщил в марте 2020-го. В конце 2021 года он рассказал о процессе выздоровления, отказавшись при этом говорить, что победил болезнь. Тиньков указывал, что по-прежнему борется: на тот момент у него происходила РТПХ, то есть реакция «трансплантат против хозяина».

«Фонд борьбы с лейкемией» помогает людям старше 18 лет в борьбе с онкологическими заболеваниями системы крови. Он существует с 2014 года, основан Марией Самсоненко. Сейчас его гендиректором является Ануш Овсепян.