 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства

Олег Тиньков: благотворительный Фонд семьи Тиньковых будет закрыт
Фонд Тиньковых существует три года. Он занимался содействием развитию диагностики онкогематологических заболеваний, исследованиями, обучением медперсонала, а также запустил пилот по развитию технологий трансплантации в Челябинске

Благотворительный Фонд семьи Тиньковых будет закрыт из-за признания Олега Тинькова иноагентом. Об этом предприниматель написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Минюст внес Тинькова в реестр 16 февраля.

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда Борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд», — заявил предприниматель.

По словам Тинькова, за последние два с половиной года его семья вложила «десятки миллионов долларов» собственных денег в закупку медицинского оборудования, исследования, обучения медсестер. Также фонд начал работать над реестром доноров костного мозга, добавил он.

Фонд Тинькова подсчитал необходимые расходы на борьбу с лейкемией
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Фонд семьи Тиньковых существует с 2021 года. Создать фонд предприниматель решил после собственного опыта борьбы с лейкемией: диагноз ему поставили в октябре 2019 года, о борьбе с заболеванием Тиньков сообщил в марте 2020-го. В конце 2021 года он рассказал о процессе выздоровления, отказавшись при этом говорить, что победил болезнь. Тиньков указывал, что по-прежнему борется: на тот момент у него происходила РТПХ, то есть реакция «трансплантат против хозяина».

«Фонд борьбы с лейкемией» помогает людям старше 18 лет в борьбе с онкологическими заболеваниями системы крови. Он существует с 2014 года, основан Марией Самсоненко. Сейчас его гендиректором является Ануш Овсепян.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Олег Тиньков благотворительный фонд лейкемия иноагенты
Материалы по теме
Минюст внес в реестр иноагентов Олега Тинькова
Политика
Фонд Тинькова подсчитал необходимые расходы на борьбу с лейкемией
Общество
Тиньков сравнил стоимость лечения лейкемии в Германии и Великобритании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21
В России начнут блокировать сайты с методами обхода блокировок Технологии и медиа, 00:15
В России временно запретили экспорт бензина Экономика, 00:10
Краснодарский край впервые обогнал Москву по спросу на жилье Недвижимость, 00:01
Чемпиона мира дисквалифицировали за допинг. Чем запомнилась карьера Погба Спорт, 00:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Что изменится в законах в марте Общество, 00:01
ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов Бизнес, 00:01
Промсвязьбанк и фонд «Наша правда» создали АНО для развития беспилотников Общество, 00:00
Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газе Политика, 29 фев, 23:59
Шольц объяснил отказ от поставок Украине Taurus риском ударов по Москве Политика, 29 фев, 23:49
Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства Политика, 29 фев, 23:42
Шольц исключил отправку военных на Украину Политика, 29 фев, 23:37