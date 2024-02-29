Минобороны России сообщило о 4 уничтоженных лодках с украинским десантом
Российские войска уничтожили украинскую диверсионную группу сил специальных операций ВМС на херсонском направлении, сообщило Министерство обороны. Украинские военные намеревались высадиться на моторных лодках в районе Тендровской косы.
Четыре лодки с десантом были затоплены, пятая развернулась и уплыла, говорится в брифинге Минобороны. В Москве заявили, что потери Киева составили до 25 военных. Один украинский военный был взят в плен.
В сводке также говорится, что западная группировка российских войск улучшила положение на купянском направлении, южная группировка — на донецком. У Берестового в ДНР были отбиты четыре контратаки ВСУ.
На Авдеевском направлении российские войска вышли на более выгодные позиции, то же — с войсками на херсонском направлении.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?