Минобороны России сообщило о 4 уничтоженных лодках с украинским десантом

Российские войска уничтожили украинскую диверсионную группу сил специальных операций ВМС на херсонском направлении, сообщило Министерство обороны. Украинские военные намеревались высадиться на моторных лодках в районе Тендровской косы.

Четыре лодки с десантом были затоплены, пятая развернулась и уплыла, говорится в брифинге Минобороны. В Москве заявили, что потери Киева составили до 25 военных. Один украинский военный был взят в плен.

В сводке также говорится, что западная группировка российских войск улучшила положение на купянском направлении, южная группировка — на донецком. У Берестового в ДНР были отбиты четыре контратаки ВСУ.

На Авдеевском направлении российские войска вышли на более выгодные позиции, то же — с войсками на херсонском направлении.