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Мутко — о траектории цен на жилье и льготной ипотеке. Полное интервью

Мутко — о траектории цен на жилье и льготной ипотеке. Полное интервью
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Ипотека на первичном рынке недвижимости станет популярнее из-за высоких ставок, а спрос со вторичного рынка уйдет на рынок новостроек. Такой прогноз дал в интервью телеканалу РБК на выставке «Россия» гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Как себя чувствует рынок в условиях высоких ипотечных ставок, какие цены будут на жилье и о будущем льготной ипотеки — в полном видеоинтервью Мутко.

Мутко оценил траекторию цен на жилье в условиях высоких ставок
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Теги
Дом.РФ Виталий Мутко интервью жилье Недвижимость Ипотека Выставка «Россия»
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