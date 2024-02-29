Мутко — о траектории цен на жилье и льготной ипотеке. Полное интервью
Ипотека на первичном рынке недвижимости станет популярнее из-за высоких ставок, а спрос со вторичного рынка уйдет на рынок новостроек. Такой прогноз дал в интервью телеканалу РБК на выставке «Россия» гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Как себя чувствует рынок в условиях высоких ипотечных ставок, какие цены будут на жилье и о будущем льготной ипотеки — в полном видеоинтервью Мутко.
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