Турецкие военные сообщили об уничтожении 56 сирийских солдат

Удары по позиция армии Башара Асада наносились в том числе и в пригородах Алеппо

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Министерство обороны Турции сообщило о том, что в ходе ударов по нескольким районам погибли 56 военнослужащих сирийской правительственной армии.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные военного ведомства, удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.

В Анкаре утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.

При этом в Турции признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.

В Дамаске эти данные пока не прокомментировали.

Ситуация в Сирии обострилась после наступления, которое предприняли поддерживаемые Турцией отряды оппозиции в провинции Идлиб. В ходе последовавшего воздушного удара сирийской авиации среди погибших оказались 33 турецких военнослужащих.

В связи с обострением ситуации на северо-западе Сирии деэскалации конфликта потребовали США и страны НАТО.