ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина

Под санкции ЕС также попали репортер Павел Зарубин, телеведущая программы «Вести» Мария Ситтель и рэпер Рома Жиган. В обосновании введения санкций упоминаются «российская пропаганда» и «поддержка российской армии»

Дмитрий Губерниев (Фото: Елена Майорова / Global Look Press)

Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой, а также танцора и актера Сергея Полунина, следует из приложения к регламенту Совета ЕС.

Кроме того, персональные санкции ввели против телеведущей Марии Ситтель, а также российского рэп-исполнителя Романа Чумакова (Рома Жиган).

Дмитрий Губерниев — спортивный журналист, телеведущий и комментатор, советник министра спорта России и генерального директора телеканала «Россия». Павел Зарубин — журналист, соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Екатерина Андреева — ведущая программы «Время» на «Первом канале». Мария Ситтель — ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1», председатель Всероссийской общественной государственной организации «Союз женщин России». Сергей Полунин — балетный танцор и киноактер, бывший ректор Севастопольской хореографической академии. Роман Чумаков (Рома Жиган) — российский рэп-исполнитель.

Персональные санкции Евросоюза влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.

Как указано в документе Совета ЕС, причиной для санкций стала позиция этих лиц в конфликте между Россией и Украиной. В качестве снования для введения санкций против Губерниева указано «распространения российской пропаганды», а также «поддержка конфликта на Украине». В обосновании санкций против Андреевой также указана «российская пропаганда» и «поддержка российских вооруженных сил». Санкции против Зарубина ввели из-за «распространения антиукраинской дезинформации». Санкции против Ромы Жигана ввели из-за «активной поддержи российской армии». Полунин попал под санкции ЕС также из-за «поддержки российской армии» и ее финансирования.

«Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией!» — отреагировал на ограничения Губерниев.

РБК обратился за комментарием к Андреевой, Зарубину, Полунину, Ситтель, Чумакову.

В середине декабря 2025 года ЕС ввел антироссийские санкции против 14 физлиц и компаний. Под санкции, в частности, попали: главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов; гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов; украинская журналистка Диана Панченко.