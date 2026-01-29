ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина
Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой, а также танцора и актера Сергея Полунина, следует из приложения к регламенту Совета ЕС.
Кроме того, персональные санкции ввели против телеведущей Марии Ситтель, а также российского рэп-исполнителя Романа Чумакова (Рома Жиган).
Дмитрий Губерниев — спортивный журналист, телеведущий и комментатор, советник министра спорта России и генерального директора телеканала «Россия».
Павел Зарубин — журналист, соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Екатерина Андреева — ведущая программы «Время» на «Первом канале».
Мария Ситтель — ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1», председатель Всероссийской общественной государственной организации «Союз женщин России».
Сергей Полунин — балетный танцор и киноактер, бывший ректор Севастопольской хореографической академии.
Роман Чумаков (Рома Жиган) — российский рэп-исполнитель.
Персональные санкции Евросоюза влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.
Как указано в документе Совета ЕС, причиной для санкций стала позиция этих лиц в конфликте между Россией и Украиной. В качестве снования для введения санкций против Губерниева указано «распространения российской пропаганды», а также «поддержка конфликта на Украине». В обосновании санкций против Андреевой также указана «российская пропаганда» и «поддержка российских вооруженных сил». Санкции против Зарубина ввели из-за «распространения антиукраинской дезинформации». Санкции против Ромы Жигана ввели из-за «активной поддержи российской армии». Полунин попал под санкции ЕС также из-за «поддержки российской армии» и ее финансирования.
«Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией!» — отреагировал на ограничения Губерниев.
РБК обратился за комментарием к Андреевой, Зарубину, Полунину, Ситтель, Чумакову.
В середине декабря 2025 года ЕС ввел антироссийские санкции против 14 физлиц и компаний. Под санкции, в частности, попали: главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов; гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов; украинская журналистка Диана Панченко.
