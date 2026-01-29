 Перейти к основному контенту
0

Заместителем Глазьева в Союзном государстве станет экс-мэр Пскова

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Новым членом Постоянного комитета Союзного государства станет бывший мэр Пскова Иван Цецерский. Об этом РБК рассказал госсекретарь организации Сергей Глазьев
Иван Цецерский
Иван Цецерский (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Новым заместителем госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии и членом его постоянного комитета станет бывший мэр Пскова, экс-глава Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Иван Цецерский. Об этом РБК сообщил госсекретарь комитета Сергей Глазьев.

«Такое представление внесено, сейчас готовится решение СМ [Совета министров Союзного государства]», — заявил он.

Ранее РБК писал о том, что участник создания космического корабля «Буран» Алексей Кубрин покинет руководство Союзного государства по достижению предельного возраста — 70 лет. На посту заместителя госсекретаря он проработал десять лет.

Цецерскому 59 лет, он служил в 76-й Гвардейской Черниговской Воздушно-десантной дивизии, в том числе в Чечне в 1995 году. Политическую карьеру начал в 1998 году, когда избрался депутатом Псковской городской думы, где проработал несколько созывов. В 2007 году Цецерский стал замглавы города, а в 2009-м — и.о. мэра. 16 апреля 2009 года был избран главой Пскова, на посту проработал десять лет. В 2019 году переехал в Москву и возглавил правление Национальной ассоциации развития местного самоуправления (позже — ВАРМСУ). В 2023 году был назначен первым заместителем исполнительного директора организации. В ВАРМСУ сообщили, что Цецерский сейчас в ассоциации не работает.

Постоянный комитет Союзного государства существует с 2000 года и отвечает за реализацию Договора о создании Союзного государства, подписанного президентами России и Белоруссии. Госсекретарем организации является бывший советник президента Сергей Глазьев, в апреле 2025 года сменивший на этом посту Дмитрия Мезенцева.

