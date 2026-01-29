FT узнала о тайных встречах чиновников США с канадскими сепаратистами

Представители Госдепа трижды встречались с лидерами группы, которая выступает за независимость провинции Альберта. Ее лидеры добиваются еще одной встречи, чтобы запросить кредит в $500 млрд

Виды провинции Альберта (Фото: Moritz Wolf / IMAGO / Global Look Press)

Представители Госдепартамента США трижды тайно встречались с лидерами группы «Проект процветания Альберты» (APP), которая выступает за отделение этой провинции от Канады. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что группа «ультраправых сепаратистов» добивается еще одной встречи с сотрудниками Госдепа и Министерства финансов США. На ней ее лидеры намерены запросить кредит на $500 млрд. Эти средства APP хотят направить на финансирование провинции, если та все же отделится от Канады.

В декабре 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию группы «Проект процветания Альберты» о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности выхода из состава страны. Одобрение дает право начать сбор подписей, чтобы потом вынести вопрос на всеобщее голосование. Местное СМИ Coast Reporter писало, что готовность подписать петицию выразили не менее 240 тыс. жителей провинции. По данным на 2016 год, в провинции проживали 4,2 млн человек. FT обращает внимание, что референдум еще не объявлен. APP отказалась сообщать, сколько подписей ей удалось собрать в настоящий момент.

Опрос Ipsos, на который ссылается FT, показал, что за выход из состава Канады проголосовали бы примерно трое из десяти жителей.

«США крайне воодушевлены идеей свободной и независимой Альберты», — сказал юридический консультант APP Джефф Рат, который присутствовал на встречах. Он утверждает, что у него гораздо более «гораздо более прочные отношения» с администрацией президента США Дональда Трампа, чем у премьер-министра Канады Марка Карни.

Представитель Госдепа заявил FT, что его ведомство «регулярно встречается с представителями гражданского общества». Однако он обратил внимание, что никаких обязательств на себя с американской стороны взято не было. Источник журналистов, знакомый с позицией главы Минфина США Скотта Бессента, утверждает, что сотрудники министерства не были осведомлены о кредите и не намерены заниматься этим вопросом.

Собеседник FT продолжает, что Бессант не поддерживает и не выступает против движения за независимость Альберты. Министр считает, что провинция могла углублять связи со Штатами, но оставаться при этом канадской провинцией.

Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно говорил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Бывшего премьер-министра Джастина Трюдо и нового премьера Марка Карни он не раз называл губернатором.