Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе нового обмена телами погибших Россия вернула Украине тела 1000 погибших, взамен украинская сторона вернула 38.

В ходе обмена в ноябре 2025 года Россия вернула 30 тел погибших, а отправила Украине также 1 тыс. тел.

В прошлом году договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций.

Материал дополняется.