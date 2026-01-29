 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших

Саралиев: новый обмен телами погибших прошел по формуле 1000:38

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе нового обмена телами погибших Россия вернула Украине тела 1000 погибших, взамен украинская сторона вернула 38.

В ходе обмена в ноябре 2025 года Россия вернула 30 тел погибших, а отправила Украине также 1 тыс. тел.

В прошлом году договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова
обмен телами Украина Россия Военная операция на Украине
