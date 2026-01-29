Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших
Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе нового обмена телами погибших Россия вернула Украине тела 1000 погибших, взамен украинская сторона вернула 38.
В ходе обмена в ноябре 2025 года Россия вернула 30 тел погибших, а отправила Украине также 1 тыс. тел.
В прошлом году договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций.
Материал дополняется.
