Государство возместит Никите Белых расходы на адвоката

Экс-губернатору Кировской области компенсируют расходы на адвоката в размере более 8 млн руб. по делу о злоупотреблении полномочиями. Тогда он избежал наказания, но отбыл срок за взятку €400 тыс. Белых свою вину не признал

Никита Белых (Фото: Сергей Бровко / РИА Новости)

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых компенсируют расходы на адвоката в размере более 8 млн руб., которые он понес при рассмотрении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщил РБК источник в его окружении. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кудрявцев.

Соответствующее постановление принял Кировский суд, оно еще не вступило в законную силу, добавил источник РБК. По словам Кудрявцева, если компенсацию начислят на счет Белых, то она будет списана в счет штрафа по уголовному делу о взятке.

Белых стал губернатором Кировской области в 2009 году. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Через месяц президент России Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб., он свою вину не признал. Во время отбывания наказания в отношении него завели еще одно дело — о превышении и злоупотреблении полномочиями, связанное с деятельностью АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»). Однако Белых освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

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