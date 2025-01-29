Государство возместит Никите Белых расходы на адвоката
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых компенсируют расходы на адвоката в размере более 8 млн руб., которые он понес при рассмотрении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщил РБК источник в его окружении. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кудрявцев.
Соответствующее постановление принял Кировский суд, оно еще не вступило в законную силу, добавил источник РБК. По словам Кудрявцева, если компенсацию начислят на счет Белых, то она будет списана в счет штрафа по уголовному делу о взятке.
Белых стал губернатором Кировской области в 2009 году. В июне 2016-го его задержали в Москве по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Через месяц президент России Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.
В 2018 году суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн руб., он свою вину не признал. Во время отбывания наказания в отношении него завели еще одно дело — о превышении и злоупотреблении полномочиями, связанное с деятельностью АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»). Однако Белых освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
писал, что он стал заместителем гендиректора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика «Пермская».
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