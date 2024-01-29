Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов

Трамп не раз говорил, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Зеленский отмечал, что будет счастлив, если такой формат будет возможен. Песков выражал сомнения на счет разрешения противоречий за такой срок

Петр Павел (Фото: MARCO PASSARO / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, которое не будет выгодно Европе и Украине, заявил чешский лидер Петр Павел, передает Idnes.

«В таком случае мы столкнемся с совершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. <...> Но надо реально признать, что Дональд Трамп на ряд вещей смотрит по-другому», — сказал Павел.

По его словам, в случае победы Трампа Европе нужно будет уважать выбор граждан США и быть готовыми к такому развитию событий.

Украина, как считает Павел, должна задуматься о том, что ее военные возможности ограничены. Поэтому союзники дают ей рекомендации свернуть наступательные действия и перейти к обороне. Президент добавил, что Киеву нужны не только оборонительные вооружения, но и дальнобойные ракеты или истребители F-16, чтобы нарушить пути снабжения российской армии.

«Только уравнивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им не достичь, и что пришло время каких-то переговоров», — заключил Павел.

Трамп не раз заявлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он говорил, что связался бы с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, у него были очень хорошие отношения с обоими политиками.

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Зеленскому, отмечал Трамп, он бы сказал: «довольно, тебе нужно заключить сделку», Путину — что если Москва и Киев не пойдут на соглашение, то Украина получит от США больше, чем когда-либо у нее было.

Украинский лидер 29 января заявил, что будет «очень счастливым президентом», если Трампу действительно удастся завершить войну за сутки. По словам Зеленского, он не общается с Трампом и контактировал с ним только раз, когда тот был президентом США, а украинский политик был в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день. Отвечая на вопрос, будет ли Путин готов работать с Трампом, если его переизберут на президентский пост, Песков заявил, что российский президент готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения».