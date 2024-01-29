Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, которое не будет выгодно Европе и Украине, заявил чешский лидер Петр Павел, передает Idnes.
«В таком случае мы столкнемся с совершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело. <...> Но надо реально признать, что Дональд Трамп на ряд вещей смотрит по-другому», — сказал Павел.
По его словам, в случае победы Трампа Европе нужно будет уважать выбор граждан США и быть готовыми к такому развитию событий.
Украина, как считает Павел, должна задуматься о том, что ее военные возможности ограничены. Поэтому союзники дают ей рекомендации свернуть наступательные действия и перейти к обороне. Президент добавил, что Киеву нужны не только оборонительные вооружения, но и дальнобойные ракеты или истребители F-16, чтобы нарушить пути снабжения российской армии.
«Только уравнивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им не достичь, и что пришло время каких-то переговоров», — заключил Павел.
Трамп не раз заявлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он говорил, что связался бы с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, у него были очень хорошие отношения с обоими политиками.
Зеленскому, отмечал Трамп, он бы сказал: «довольно, тебе нужно заключить сделку», Путину — что если Москва и Киев не пойдут на соглашение, то Украина получит от США больше, чем когда-либо у нее было.
Украинский лидер 29 января заявил, что будет «очень счастливым президентом», если Трампу действительно удастся завершить войну за сутки. По словам Зеленского, он не общается с Трампом и контактировал с ним только раз, когда тот был президентом США, а украинский политик был в Вашингтоне.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день. Отвечая на вопрос, будет ли Путин готов работать с Трампом, если его переизберут на президентский пост, Песков заявил, что российский президент готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения».
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