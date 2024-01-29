Во Франции вывели бронетранспортеры против протестующих фермеров. Видео
Во Франции фермеры анонсировали, что полностью заблокируют Париж. В частности, они решили заблокировать работу крупнейшего в Европе оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» город.
В ответ власти развернули значительные силы правоохранителей, в том числе для усиления полицейских была стянута бронетехника.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз