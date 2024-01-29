Во Франции вывели бронетранспортеры против протестующих фермеров. Видео

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Во Франции фермеры анонсировали, что полностью заблокируют Париж. В частности, они решили заблокировать работу крупнейшего в Европе оптового продуктового рынка Рюнжи, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» город.

В ответ власти развернули значительные силы правоохранителей, в том числе для усиления полицейских была стянута бронетехника.