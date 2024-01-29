Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали иностранное судно с контрабандным дизельным топливом, передает Tasnim со ссылкой на КСИР.
Судно перевозило 2 млн л дизеля. Его захватили в районе порта Бушир (юго-запад Ирана) в Персидском заливе. Корабль шел под флагом одной из стран Океании. 14 членов экипажа арестованы и переданы местным судебным органам. Груз передадут Национальной компании по переработке и распределению нефти.
Тегеран не первый год занимается поиском судов, перевозящих контрабандную нефть и нефтепродукты. Месяц назад, сообщает Tasnim, власти южно-иранского города Бендер-Ленге (Персидский залив) сообщили о задержании такого корабля. Операцию по захвату провели пограничники на основе данных мониторинга и разведки. Были также арестованы четыре контрабандиста. С судна изъяли оборудование, в том числе запрещенный телефон, на 2 млрд иранских риалов (4,2 млн руб. по курсу на момент публикации).
В середине января ВМС Ирана сообщили об аресте американского нефтяного танкера в водах Оманского залива по решению суда. Что это было за судно, не уточнялось. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey и Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) тогда сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas. Группа вооруженных людей поднялась на его борт танкера недалеко от Омана, после чего судно, шедшее в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых островов, направилось в Иран в сторону порта Джаск.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз