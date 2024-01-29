Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля

Судно задержали в Персидском заливе, 14 членов экипажа арестованы. Дизель передадут иранской Национальной компании по переработке и распределению нефти

Фото: Daisuke Nimura / Reuters

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали иностранное судно с контрабандным дизельным топливом, передает Tasnim со ссылкой на КСИР.

Судно перевозило 2 млн л дизеля. Его захватили в районе порта Бушир (юго-запад Ирана) в Персидском заливе. Корабль шел под флагом одной из стран Океании. 14 членов экипажа арестованы и переданы местным судебным органам. Груз передадут Национальной компании по переработке и распределению нефти.

Тегеран не первый год занимается поиском судов, перевозящих контрабандную нефть и нефтепродукты. Месяц назад, сообщает Tasnim, власти южно-иранского города Бендер-Ленге (Персидский залив) сообщили о задержании такого корабля. Операцию по захвату провели пограничники на основе данных мониторинга и разведки. Были также арестованы четыре контрабандиста. С судна изъяли оборудование, в том числе запрещенный телефон, на 2 млрд иранских риалов (4,2 млн руб. по курсу на момент публикации).

В середине января ВМС Ирана сообщили об аресте американского нефтяного танкера в водах Оманского залива по решению суда. Что это было за судно, не уточнялось. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey и Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) тогда сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas. Группа вооруженных людей поднялась на его борт танкера недалеко от Омана, после чего судно, шедшее в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых островов, направилось в Иран в сторону порта Джаск.