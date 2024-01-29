 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля

КСИР: Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля
Судно задержали в Персидском заливе, 14 членов экипажа арестованы. Дизель передадут иранской Национальной компании по переработке и распределению нефти
Фото: Daisuke Nimura / Reuters
Фото: Daisuke Nimura / Reuters

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали иностранное судно с контрабандным дизельным топливом, передает Tasnim со ссылкой на КСИР.

Судно перевозило 2 млн л дизеля. Его захватили в районе порта Бушир (юго-запад Ирана) в Персидском заливе. Корабль шел под флагом одной из стран Океании. 14 членов экипажа арестованы и переданы местным судебным органам. Груз передадут Национальной компании по переработке и распределению нефти.

ВМС Ирана арестовали американский нефтяной танкер в Оманском заливе
Политика
Фото:TheKhalifah_313 / Twitter

Тегеран не первый год занимается поиском судов, перевозящих контрабандную нефть и нефтепродукты. Месяц назад, сообщает Tasnim, власти южно-иранского города Бендер-Ленге (Персидский залив) сообщили о задержании такого корабля. Операцию по захвату провели пограничники на основе данных мониторинга и разведки. Были также арестованы четыре контрабандиста. С судна изъяли оборудование, в том числе запрещенный телефон, на 2 млрд иранских риалов (4,2 млн руб. по курсу на момент публикации).

В середине января ВМС Ирана сообщили об аресте американского нефтяного танкера в водах Оманского залива по решению суда. Что это было за судно, не уточнялось. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey и Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) тогда сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas. Группа вооруженных людей поднялась на его борт танкера недалеко от Омана, после чего судно, шедшее в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых островов, направилось в Иран в сторону порта Джаск.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран КСИР контрабанда дизельное топливо
Материалы по теме
Китай сделал Ирану предупреждение из-за хуситов
Политика
Пакистан и Иран после взаимных ударов договорились о примирении
Политика
МИД озвучил позицию России по обмену ударами Ирана и Пакистана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
ИГ взяла на себя ответственность за нападение на храм в Стамбуле Политика, 00:27
Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля Политика, 00:24
В чем причины поражения Медведева в финале Australian Open Спорт, 00:02
Трамп назвал атаку на базу США свидетельством слабости Байдена Политика, 28 янв, 23:59
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении Политика, 28 янв, 23:51
В Пентагоне пообещали ответ на удары по базам США на Ближнем Востоке Политика, 28 янв, 23:42
Экс-командующий НАТО спрогнозировал начало переговоров по Украине Политика, 28 янв, 23:32
Откладывать некуда, киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
СК начал доследственную проверку после пожара в Театре сатиры в Москве Общество, 28 янв, 23:21
Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35 Политика, 28 янв, 23:06
Генерал ВСУ рассказал о прекращении производства дальнобойных ракет Политика, 28 янв, 23:04
Тренды и решения для электронной коммерции в 2024 году РБК и Яндекс Реклама, 28 янв, 22:50
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо Политика, 28 янв, 22:32
Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск по новому делу Политика, 28 янв, 22:17
Полиция задержала подозреваемого в нападении на храм в Стамбуле Общество, 28 янв, 22:01