Рада одобрила законопроект о снятии партии с выборов по требованию СБУ

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реформе Службы безопасности (СБУ) страны, следует из базы данных парламента.

Депутаты, в частности, предлагают наделить ведомство правом блокировать участие отдельных партий в выборах. Предусматривается, что это коснется политических сил, которые, по мнению СБУ, осуществляют «сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность» или иные действия, направленные на нарушение неприкосновенности госграницы Украины, «против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Такое представление СБУ сможет внести в ЦИК не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных или внеочередных выборов. Оно может быть обжаловано в суде.

Проект также предлагает ликвидировать специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления, передает Obozrevatel. Кроме того, реформа подразумевает разграничение контрразведывательного и оперативно-розыскного видов деятельности и поэтапное сокращение штатной численности работников СБУ.

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие документа, по его словам, этот шаг «приближает Украину к европейскому сообществу».