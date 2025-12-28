 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Путин подписал закон об учете службы добровольцев в выслуге лет

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает учет службы в добровольческих формированиях в зоне военной операции при назначении пенсии за выслугу лет. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон расширяет социальные гарантии для добровольцев и участников военной операции, обеспечивая учет их службы при назначении пенсионных выплат.

Так, время службы в подразделениях, созданных по федеральному закону «Об обороне», теперь засчитывается при расчете пенсии за выслугу лет. Это распространяется и на время выполнения задач добровольцами в особых условиях, что учитывается в льготном исчислении.

Пенсия за выслугу лет — это денежные выплаты гражданам, у которых есть необходимый стаж в определенной должности: в России это государственные и муниципальные служащие, сотрудники военных и силовых ведомств, космонавты и летчики. Учитывается, как правило, только длительность трудового стажа.

19 декабря во время прямой линии Путин сказал, что в 2025 году к российской армии в качестве контрактников присоединились свыше 400 тыс. человек. Он также призвал поддерживать военных, заключивших контракт до начала военной операции.

Анастасия Лежепекова
