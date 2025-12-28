Путин подписал закон об учете службы добровольцев в выслуге лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает учет службы в добровольческих формированиях в зоне военной операции при назначении пенсии за выслугу лет. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон расширяет социальные гарантии для добровольцев и участников военной операции, обеспечивая учет их службы при назначении пенсионных выплат.
Так, время службы в подразделениях, созданных по федеральному закону «Об обороне», теперь засчитывается при расчете пенсии за выслугу лет. Это распространяется и на время выполнения задач добровольцами в особых условиях, что учитывается в льготном исчислении.
Пенсия за выслугу лет — это денежные выплаты гражданам, у которых есть необходимый стаж в определенной должности: в России это государственные и муниципальные служащие, сотрудники военных и силовых ведомств, космонавты и летчики. Учитывается, как правило, только длительность трудового стажа.
19 декабря во время прямой линии Путин сказал, что в 2025 году к российской армии в качестве контрактников присоединились свыше 400 тыс. человек. Он также призвал поддерживать военных, заключивших контракт до начала военной операции.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах