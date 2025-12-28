 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Блогер рассказал, как обращался со львом, изъятым в критическом состоянии

Video

В Москве старший помощник прокурора провела беседу с блогером, у которого накануне изъяли покалеченного львенка, сообщает пресс-служба надзорной службы. Мужчина заверил, что не допускал жестокого обращения с животным и уже перечислил 500 тыс. руб. на лечение.

«Не били, его любили больше, чем себя! Любил, целовал, обнимал. <...> Врач подтвердил... что переломы были из-за болезней. Может быть, из-за неправильного питания. Да, я не ветеринар, нет образования никакого, конечно. Это была моя полностью ошибка, взять льва — никому не советую», — пояснил он.

Блогер добавил, что на животное у него никаких документов нет.

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря блогер передал волонтерам 2,5-месячного львенка в критическом состоянии. Как сообщал РЕН ТВ, молодой человек купил хищника по объявлению и неоднократно публиковал фото с животным в соцсетях.

При осмотре у львенка выявили переломы трех конечностей и повреждение позвоночника. Львица была в истощенном состоянии — прокуратура предполагает, что это вызвано ненадлежащими условиями содержания.

Сейчас животное проходит лечение и реабилитацию под контролем специалистов. В парке львов «Земля прайда» сообщили, что львица «полностью лежачая». «Прогнозы пока осторожные, совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — рассказали волонтеры.

Львы, как и тигры, рыси и пумы включены в перечень животных, которых нельзя содержать в «домашней среде обитания».

Авторы
Анастасия Лежепекова
