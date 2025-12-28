Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити»
По предварительным данным, в ночь на 25 декабря блогер передал 2,5-месячную львицу в критическом состоянии волонтерам. При ветеринарном осмотре обнаружены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани. Сейчас животное проходит лечение и реабилитацию под контролем специалистов.
Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка законности приобретения и содержания животного, а также действиям владельца по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными; до трех лет лишения свободы — как правило, в случае гибели животного).
Львы, как и тигры, рыси и пумы включены в перечень животных, которых нельзя содержать в «домашней среде обитания».
Ранее власти Петербурга направили обращение в полицию после появления в сети видео со львенком в одном из груминг-салонов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах