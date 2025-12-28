 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити»

В Москве прокуратура начала проверку после жестокого обращения со львенком

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении со львицей, которая ранее содержалась в квартире в «Москва-Сити». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря блогер передал 2,5-месячную львицу в критическом состоянии волонтерам. При ветеринарном осмотре обнаружены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани. Сейчас животное проходит лечение и реабилитацию под контролем специалистов.

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка законности приобретения и содержания животного, а также действиям владельца по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными; до трех лет лишения свободы — как правило, в случае гибели животного).

Львы, как и тигры, рыси и пумы включены в перечень животных, которых нельзя содержать в «домашней среде обитания».

Ранее власти Петербурга направили обращение в полицию после появления в сети видео со львенком в одном из груминг-салонов.

Анастасия Лежепекова
жестокое обращение с животными животные прокуратура Москва проверка
