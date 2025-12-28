МИД Южной Осетии назвал число участников боев на Украине

Около двух тысяч граждан Южной Осетии участвуют в боевых действиях на Украине на стороне России, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД республики Ахсар Джиоев.

«Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины — малочисленный народ», — отметил Джиоев. По его словам, они делают это «в знак уважения и признательности за поддержку России». «Мы уверены, что победа будет за Россией и за нами», — добавил министр.

В сентябре президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил ТАСС, что в зоне боевых действий находятся более 1,5 тыс. граждан республики. «С самого начала событий на Донбассе в 2014 году добровольцы из Южной Осетии приняли участие в борьбе за права жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. После того как руководство Российской Федерации приняло решение провести специальную военную операцию на Украине, число наших бойцов на передовой значительно выросло. Сегодня в зоне боевых действий находятся более 1,5 тыс. граждан республики — это примерно 3% от общей численности населения страны», — отметил он.

По его словам, есть и потери, «десятки молодых ребят из Южной Осетии погибли, исполняя свой воинский долг».

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин на этой неделе поблагодарил республику «за всемерную поддержку специальной военной операции», назвав ее «проявлением подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, общей болью, общей победой».

