Теперь срок лишения свободы за мятеж составит от 15 до 20 лет. Ранее минимальный срок заключения составлял 12 лет. Закон вступает в силу со дня опубликования, то есть с 28 декабря

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь срок лишения свободы за мятеж составит от 15 до 20 лет, а в случае если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия — от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или пожизненное лишение свободы. Ранее минимальный срок заключения составлял 12 лет.

Участник вооруженного мятежа может быть освобожден от уголовного наказания, если способствовал «предотвращению дальнейшего ущерба интересам» страны. Кроме того, в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.

Условно-досрочное освобождение (УДО) для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж запрещено.

Закон вступает в силу со дня опубликования, то есть с 28 декабря.

Правительство одобрило ужесточение наказания за военный мятеж 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина (погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе 2023 года). При этом в Госдуме ранее отрицали связь поправок с годовщиной мятежа Пригожина. «Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — заверял первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.