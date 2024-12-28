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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала допрос подозреваемого в покушении на офицера и блогера

Сюжет
Военная операция на Украине
На кадрах задержанный говорит, что должен был заложить взрывчатку под машину или ворота дома блогера, а затем заминировать автомобиль военного

ФСБ показала допрос подозреваемого в покушении на офицера и блогера
Video

ФСБ показала видео задержания и допроса россиянина, которого заподозрили в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны и военного блогера.

На кадрах задержанный заявил, что в Telegram с ним связался неизвестный и предложил работу на Главное управление разведки Минобороны Украины. После того как он согласился, ему поручили забрать из тайника в Подмосковье взрывное устройство и заложить под машину блогера или под ворота его дома.

ФСБ заподозрила россиянина в покушении на офицера и военного блогера
Политика

Мужчина не смог выполнить задание, так как заболел. Взрывчатку он держал у себя в мастерской «до дальнейших распоряжений». Позже ему представили другую «цель для разведки»: он должен был найти и заминировать машину военного.

Также на видео показан дом, где хранилась взрывчатка: со слов мужчины, она была в пакете с кошачьим наполнителем, который был убран в мешок и в ведро, стоявшее под верстаком в мастерской.

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ФСБ покушение взрывчатка Минобороны
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