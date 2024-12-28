ФСБ заподозрила россиянина в покушении на офицера и военного блогера
ФСБ сообщила о задержании россиянина, которого заподозрили в подготовке терактов против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещающего боевые действия на Украине. Их имен спецслужба не приводит.
По данным ведомства, мужчина в Telegram общался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, по заданию которого забрал из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку.
Затем он «провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва».
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