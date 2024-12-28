Число бездомных в США достигло исторического максимума

В январе 2024 года 772 тыс. человек в стране оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше, чем годом ранее. Это рекорд за 20-летнюю историю наблюдений

Число бездомных в США выросло до исторического максимума с тех пор, как федеральное правительство начало вести их учет около 20 лет назад. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад президентской администрации.

В январе 2024 года 772 тыс. человек в стране оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше в годовом выражении. Для сравнения в январе 2023 года число людей в США, не имеющих жилья и вынужденных жить на улице, в приютах, временных убежищах или в машине, превысило 650 тыс., прирост год к году составил 12%.

В 2024 число бездомных резко увеличилось в семьях с детьми — на 39%, передает Bloomberg. В целом же рост бездомности был обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья, а также наплывом мигрантов, ищущих убежища на границе США с Мексикой.

Уровень бездомности в США резко вырос в последние десять лет в результате стремительного роста стоимости жилья, отмечает Bloomberg. Так, арендная плата росла в 1,5 раза быстрее заработной только в течение последних четырех лет. При этом рост стоимости жилья опережал рост зарплат в 44 из 50 крупнейших мегаполисов США. Тенденцию не переломило и то, что строительство квартир достигло самого высокого уровня за последние десятилетия.

На рост численности бездомных повлияли и природные катаклизмы, в частности, лесные пожары, произошедшие в прошлом году на Гавайях, отмечает ABC News.

Как сообщает канал, оценки числа бездомных, представленные американской администрацией, могут быть занижены, поскольку в итоговую цифру не включены некоторые категории граждан и те, кто живет у друзей или родственников, поскольку у них нет собственного жилья.

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